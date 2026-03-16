Lampedusa, cancello travolge e uccide una donna: Angela Bono morta davanti casa

Angela Bono

Tragedia a Lampedusa: donna muore schiacciata dal cancello di casa

Una tragedia improvvisa ha colpito Lampedusa, dove una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio nella zona di contrada Piddu, lungo via Depositi, quando il pesante cancello scorrevole sarebbe improvvisamente uscito dalle guide, cadendo addosso alla proprietaria di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere il forte vento che da ore soffia sull’isola, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Il cancello fuori dai binari e la tragedia

Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, il cancello metallico sarebbe uscito dal binario di scorrimento, travolgendo la donna e facendola cadere violentemente a terra.

L’impatto è stato devastante: Angela Bono sarebbe stata schiacciata dalla struttura e avrebbe battuto con violenza il volto sul suolo.

Un passante si è accorto della scena e ha tentato immediatamente di sollevare il cancello per liberarla.

Da solo però non è riuscito a spostare il pesante manufatto. Solo con l’arrivo di altre persone, tra cui il marito della vittima, il cancello è stato finalmente rimosso.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Subito dopo è stato lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la donna.

Nonostante gli sforzi, però, per Angela Bono non c’era più nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Lampedusa e i vigili del fuoco, che hanno effettuato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il vento tra le possibili cause dell’incidente

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella legata alle condizioni meteorologiche.

Nelle ore precedenti alla tragedia sull’isola si erano registrate forti raffiche di vento, che potrebbero aver spinto il cancello fuori dalla guida.

Si tratta però di una ricostruzione ancora da verificare.

Le forze dell’ordine stanno controllando lo stato della struttura e del sistema di scorrimento per capire se ci fossero eventuali problemi tecnici o segni di cedimento.

Il dolore della comunità

Angela Bono era sposata e madre di tre figli. Due di loro vivono in Germania e stanno cercando di rientrare il prima possibile a Lampedusa dopo aver appreso la tragica notizia.

La morte improvvisa della donna ha colpito profondamente l’intera comunità dell’isola.

Il sindaco Filippo Mannino ha espresso pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione comunale.

«L’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono», ha scritto il primo cittadino.

«In questo momento di grande dolore ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità».