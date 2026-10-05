Antonio «Toni» Raffagnato morto a 72 anni: addio allo storico oste del Venier, l’auto nel fossato e l’ipotesi del malore

Antonio Raffagnato

La sua Jaguar fuori strada, poi la tragedia

Una vita trascorsa tra tavoli, cucina, prodotti del territorio e racconti dei Colli Euganei. Antonio «Toni» Raffagnato era molto più del titolare di un ristorante: per anni era stato uno dei volti riconoscibili della ristorazione della zona, insieme alla moglie Antonella e alla sua famiglia.

Domenica 4 ottobre, poco dopo le 15, la sua vita si è spezzata lungo via Solana, a Monselice. Il 72enne, residente in città, stava tornando verso i Colli alla guida della sua Jaguar E-Pace quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del Suv, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

Quando sono arrivati i soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare.

Il malore resta l’ipotesi principale

L’incidente è avvenuto poco dopo la cementeria Bozzi Unicem. Raffagnato procedeva in direzione dei Colli, verso la propria abitazione, quando la vettura ha improvvisamente deviato dalla traiettoria ed è uscita dalla carreggiata.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il mezzo incidentato e dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, anche con l’elisoccorso, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno lavorato invece per il recupero della Jaguar.

Restano da stabilire le ragioni per cui l’auto sia finita fuori strada. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un improvviso malore che potrebbe aver colpito il 72enne mentre era alla guida.

A rafforzare questa pista ci sarebbe anche un elemento emerso nei primi accertamenti: non sarebbero stati rilevati evidenti segni di frenata sull’asfalto.

Non viene però esclusa un’altra possibilità, cioè una sterzata improvvisa per evitare un animale comparso sulla carreggiata.

La testimonianza: «L’auto ha sbandato»

Una testimone avrebbe assistito agli istanti precedenti all’uscita di strada e avrebbe riferito di aver visto la Jaguar sbandare prima di finire fuori dalla carreggiata.

Secondo quanto emerso, la vettura non avrebbe proceduto a una velocità particolarmente elevata e sarebbe stata comunque entro i limiti previsti in quel tratto.

Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente. Saranno ora gli accertamenti degli investigatori a chiarire cosa sia accaduto nei pochi istanti precedenti alla perdita di controllo.

Il pubblico ministero di turno è stato informato e ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma.

Addio a Toni, lo storico oste del Venier

La notizia ha provocato profondo cordoglio tra Baone e i Colli Euganei, dove Raffagnato era conosciuto e stimato da moltissimi anni.

Era lo storico oste del ristorante Venier, attività di famiglia nel centro di Baone. Dietro quel bancone aveva costruito negli anni un rapporto speciale con il territorio, contribuendo a raccontarne le eccellenze gastronomiche e le tradizioni.

Per Toni la ristorazione non era soltanto un lavoro. Era un modo per creare relazioni, far conoscere i prodotti locali e promuovere la cultura enogastronomica dei Colli Euganei. Nel corso della sua lunga attività aveva partecipato e promosso iniziative dedicate proprio alla valorizzazione delle tipicità del territorio, ottenendo anche diversi riconoscimenti.

Un impegno portato avanti insieme alla moglie Antonella e alla famiglia, diventato nel tempo parte della storia stessa del Venier.

Il dolore della famiglia e dei Colli Euganei

Toni lascia la moglie Antonella, i figli Valentina ed Enrico e un nipotino.

La sua morte lascia un vuoto non soltanto nella famiglia, ma anche nella comunità che per tanti anni lo aveva visto lavorare dietro il bancone del Venier, accogliere clienti e raccontare attraverso la cucina il territorio che aveva scelto di rappresentare.

Ora saranno gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente a stabilire perché quella Jaguar abbia improvvisamente perso la traiettoria. Un malore resta l’ipotesi principale, ma gli investigatori dovranno verificare ogni elemento prima di arrivare a una conclusione.

Resta, intanto, il ricordo di Toni Raffagnato, lo storico oste dei Colli Euganei, che per una vita aveva trasformato il suo ristorante in uno dei luoghi attraverso cui raccontare e valorizzare la propria terra.