Armita Geravand in coma per non aver indossato il velo, la madre voleva farle visita: arrestata

La madre della 16enne iraniana finita in coma per non aver indossato correttamente il velo è stata arrestata. Shahin Amadi si è scagliata contro le forze di sicurezza perché non le hanno permesso di visitare Armita Geravand. La giovane è ricoverata dal 1° ottobre all’ospedale di Teheran dopo essere stata colpita dalla Polizia morale iraniana.

Shahin Amadi: ‘Perché non posso far visita a mia figlia’, la madre di Armita Geravand arrestata in Iran

Lo afferma il portale dei dissidenti iraniani all’estero ‘Iran International’. Nonostante un video girato dalle forze di sicurezza in cui si vedono i genitori della 16enne affermare che non è stata attaccata dalle guardie nella metropolitana, in un nuovo filmato diffuso sui social media, la madre di Armita, Shahin Amadi, afferma che non ha potuto controllare i filmati delle telecamere di sicurezza.

“Perché non lasciare che sua madre le faccia visita? Di cosa avete paura? Perché l’avete arrestata e perché l’ospedale è occupato dalle vostre forze di sicurezza?” – sono queste le frasi urlate da Shahin contro le forze di sicurezza, secondo ‘Iran International’.

L’attivista dei diritti delle donne, Narges Mohammadi, ha inviato un messaggio dalla prigione affermando che il comportamento del governo nei giorni scorsi mostra come la Repubblica islamica abbia timore e stia cercando di nascondere in fretta la verità riguardo al caso di Armita. “Nessuno, in alcuna parte del mondo, dovrebbe tacere rispetto a questo caso, si tratta di umanità” – si legge nel messaggio dell’attivista.

Anche i compagni di classe della 16enne iraniana sarebbero stati minacciati dal regime

Secondo alcune fonti anche i compagni di scuola sarebbero stati oggetto di minacce del regime. Armita Geravand si trovava in una stazione della metropolitana di Teheran quando ha subito il colpo che l’ha mandata in coma. Secondo rapporti citati da IranWire la ragazza sarebbe stata aggredita dalla Polizia morale per aver violato la legge sull’hijab per non aver indossato correttamente il velo.