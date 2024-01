Arrestato nel casertano: ‘Ti faccio fare la fine di Giulia’

“Ti faccio fare la fine di Giulia”. Sono le parole usate, riferendosi al femminicidio di Giulia Cecchettin, da un uomo finito in carcere, nel casertano, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con la contestazione anche di circostanze aggravanti.

Uomo arrestato a Villa Literno, dal 2020 maltrattava e minacciava la moglie davanti al figlio minore

Nei confronti del soggetto, che ora si trova nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della stazione di Villa Literno hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura.

Dall’esito delle investigazioni, delegate anche ai carabinieri della stazione di Casal di Principe, è emerso che l’indagato, a partire dal mese di luglio 2020 e con una condotta perdurante, avrebbe commesso “continui maltrattamenti fisici e mentali di assoluta gravità”.

Inoltre rivolgeva minacce di morte all’indirizzo della moglie convivente e in presenza del figlio minore della coppia. In più di una occasione, la vittima sarebbe stata minacciata di morte nel caso in cui avesse provato a denunciare i fatti alle forze dell’ordine