Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Porta la figlia minorenne della compagna in una zona isolata: arrestato 51enne con l’accusa di abusi a Messina

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mag, 2026 - ore: 16:32 #abusi, #compagna, #figlia, #Messina
L'uomo ha portato la minore in una zona appartata in località ZafferiaL'uomo ha portato la minore in una zona appartata in località Zafferia

La segnalazione della scuola ha dato il via agli accertamenti della Procura e dei carabinieri

Una segnalazione arrivata dall’ambiente scolastico ha dato origine a un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo di 51 anni a Messina.

I carabinieri della Compagnia Messina Centro, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura di Messina – gruppo di lavoro per la tutela delle vittime vulnerabili, hanno arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati riguarderebbero la figlia 14enne della compagna dell’indagato.

L’attività investigativa sarebbe nata grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, attiva sul territorio anche attraverso protocolli dedicati alla tutela dei minori.

Il ruolo della scuola: il comportamento della 14enne aveva insospettito i docenti

A far emergere la situazione sarebbe stato il personale scolastico.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, alcuni docenti avrebbero notato cambiamenti e segnali di disagio nel comportamento della studentessa.

Da quei primi elementi sarebbe maturata la decisione di trasmettere una segnalazione ai carabinieri per consentire gli approfondimenti previsti.

Gli accertamenti, disposti dalla Procura, avrebbero permesso di verificare le anomalie emerse e di avviare attività di osservazione e monitoraggio.

È proprio da questo lavoro che si sarebbe arrivati all’intervento delle ultime ore.

L’intervento in una zona isolata e l’arresto in flagranza

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, nella serata di ieri i militari sarebbero intervenuti nella zona di Zafferia, a Messina.

Qui avrebbero trovato il 51enne insieme alla minore all’interno della propria autovettura.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa contestata e trasferito presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

La Procura sta procedendo con la richiesta di convalida dell’arresto e con la valutazione delle successive misure cautelari.

La minore affidata al padre: il valore delle segnalazioni nei contesti educativi

Dopo l’intervento, la ragazza è stata affidata al padre e accompagnata presso il Policlinico per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

La vicenda riporta l’attenzione sul ruolo che scuola, famiglia e istituzioni possono avere nell’intercettare situazioni di vulnerabilità.

In questo caso, secondo quanto emerge dalla ricostruzione investigativa, l’attenzione di chi era quotidianamente a contatto con la studentessa avrebbe consentito di attivare tempestivamente le verifiche e gli strumenti di tutela previsti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Modena, Salim El Koudri in carcere parla dei feriti e torna su quel giorno: “Non riesco a spiegare il perché”

Mag 22, 2026 Redazione
Attualità

Garlasco, Stefania Cappa annuncia azioni contro De Rensis dopo le dichiarazioni in tv: nuovo scontro sul caso

Mag 22, 2026 Redazione
Attualità

Omicidio Bakari Sako, il video comparso su TikTok apre un nuovo caso: verifiche su immagini e telefono in carcere

Mag 22, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Mondiali, Congo a rischio per l’emergenza Ebola: si riapre il tema del ripescaggio dell’Italia

Attualità

Porta la figlia minorenne della compagna in una zona isolata: arrestato 51enne con l’accusa di abusi a Messina

Gossip e TV

Quarto Grado, tensione alle stelle tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati: volano accuse, poi la frase che costringe Nuzzi ad intervenire

Gossip e TV

The 50 parte col caos, Antonella Elia esplode contro Helena Prestes: ‘Gatta morta’, Paola Caruso in lacrime per la frase sul figlio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.