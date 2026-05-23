Porta la figlia minorenne della compagna in una zona isolata: arrestato 51enne con l’accusa di abusi a Messina

La segnalazione della scuola ha dato il via agli accertamenti della Procura e dei carabinieri
Una segnalazione arrivata dall’ambiente scolastico ha dato origine a un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo di 51 anni a Messina.
I carabinieri della Compagnia Messina Centro, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura di Messina – gruppo di lavoro per la tutela delle vittime vulnerabili, hanno arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minore.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati riguarderebbero la figlia 14enne della compagna dell’indagato.
L’attività investigativa sarebbe nata grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, attiva sul territorio anche attraverso protocolli dedicati alla tutela dei minori.
Il ruolo della scuola: il comportamento della 14enne aveva insospettito i docenti
A far emergere la situazione sarebbe stato il personale scolastico.
Secondo quanto riferito dagli investigatori, alcuni docenti avrebbero notato cambiamenti e segnali di disagio nel comportamento della studentessa.
Da quei primi elementi sarebbe maturata la decisione di trasmettere una segnalazione ai carabinieri per consentire gli approfondimenti previsti.
Gli accertamenti, disposti dalla Procura, avrebbero permesso di verificare le anomalie emerse e di avviare attività di osservazione e monitoraggio.
È proprio da questo lavoro che si sarebbe arrivati all’intervento delle ultime ore.
L’intervento in una zona isolata e l’arresto in flagranza
Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, nella serata di ieri i militari sarebbero intervenuti nella zona di Zafferia, a Messina.
Qui avrebbero trovato il 51enne insieme alla minore all’interno della propria autovettura.
L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa contestata e trasferito presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.
La Procura sta procedendo con la richiesta di convalida dell’arresto e con la valutazione delle successive misure cautelari.
La minore affidata al padre: il valore delle segnalazioni nei contesti educativi
Dopo l’intervento, la ragazza è stata affidata al padre e accompagnata presso il Policlinico per gli accertamenti e l’assistenza del caso.
La vicenda riporta l’attenzione sul ruolo che scuola, famiglia e istituzioni possono avere nell’intercettare situazioni di vulnerabilità.
In questo caso, secondo quanto emerge dalla ricostruzione investigativa, l’attenzione di chi era quotidianamente a contatto con la studentessa avrebbe consentito di attivare tempestivamente le verifiche e gli strumenti di tutela previsti.