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Quarto Grado, tensione alle stelle tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati: volano accuse, poi la frase che costringe Nuzzi ad intervenire

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mag, 2026 - ore: 14:39 #Massimo Lovati, #Quarto Grado, #Roberta Bruzzone
Scontro infuocato tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati a Quarto GradoScontro infuocato tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati a Quarto Grado

Dal dibattito sul caso Garlasco allo scontro personale: cosa è successo in studio

Il caso legato alla nuova inchiesta su Andrea Sempio continua a generare confronto non solo nelle sedi giudiziarie ma anche nei programmi televisivi di approfondimento.

Nella puntata di venerdì 22 maggio di Quarto Grado il confronto si è trasformato in uno dei momenti più tesi della serata, con protagonisti Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati.

Il tema iniziale riguardava il lavoro svolto dalla difesa durante le prime fasi dell’inchiesta e il tema della rendicontazione delle attività professionali.

Da lì, però, il confronto è rapidamente salito di tono.

L’affondo di Bruzzone: “Così si mette in discussione l’etica professionale”

Durante il dibattito, Bruzzone ha contestato alcune affermazioni di Lovati, soffermandosi in particolare sul rapporto con la famiglia Sempio e sulle modalità con cui sarebbe stata gestita l’attività difensiva.

La criminologa ha sostenuto che alcune dichiarazioni ascoltate in studio rischiassero di trasmettere l’idea di una gestione poco trasparente del rapporto professionale.

Nel corso del confronto ha posto una domanda molto diretta: se a fronte di compensi importanti fosse stata fornita una rendicontazione dell’attività svolta.

Bruzzone ha inoltre richiamato il tema della responsabilità professionale e della necessità, a suo giudizio, di garantire chiarezza verso il cliente.

Uno dei momenti più forti è arrivato quando ha invitato il legale a chiarire il lavoro svolto e ha aggiunto una frase sul tema fiscale che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione.

La replica di Lovati e il momento che costringe Nuzzi a intervenire

Lovati ha respinto le accuse sostenendo di non avere l’abitudine di rendere pubblico il proprio operato professionale.

L’avvocato ha ribadito che l’attività difensiva, secondo la sua impostazione, non coincide con una narrazione televisiva del lavoro svolto.

Con il passare dei minuti il confronto è diventato sempre più acceso.

A un certo punto il tono del dibattito è degenerato e Lovati ha pronunciato un’espressione volgare rivolta alla criminologa.“Vattela a prendere nel… “.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi è intervenuto immediatamente per riportare il confronto entro limiti più adeguati e interrompere lo scambio.

Le scuse dopo la pubblicità e le domande che restano aperte

Dopo il rientro in studio, Lovati ha scelto di fare un passo indietro.

L’avvocato si è scusato con Bruzzone per i toni utilizzati, spiegando di essersi lasciato trascinare dalla discussione e sottolineando di aver sempre avuto con lei rapporti corretti.

Ha però anche espresso il disagio di sentirsi trasformato, a suo dire, nel principale bersaglio della serata.

Nel corso della trasmissione il dibattito è poi tornato su alcuni aspetti già emersi nelle ultime settimane, tra cui i compensi professionali legati alla precedente assistenza legale e alcune circostanze già entrate nel confronto mediatico attorno alla vicenda.

Temi che, al momento, restano oggetto di interpretazioni e posizioni contrapposte e che non coincidono con accertamenti giudiziari definitivi.

Intanto il caso Garlasco continua a dimostrare una cosa: mentre le indagini seguono il loro percorso, il processo mediatico corre a una velocità molto diversa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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