Garlasco, Stefania Cappa annuncia azioni contro De Rensis dopo le dichiarazioni in tv: nuovo scontro sul caso

L'avvocato De Rensis e Stefania Cappa

Dopo l’intervento a Ore 14 Sera arriva la replica della legale: ‘Affermazioni gravemente lesive’

Il nuovo filone d’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi continua a generare sviluppi non solo sul piano investigativo ma anche su quello del confronto legale e mediatico.

Nelle ultime ore Stefania Cappa ha annunciato iniziative nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione televisiva Ore 14 Sera.

Attraverso una nota diffusa dai suoi difensori, l’avvocata contesta modalità e contenuti dell’intervento televisivo.

Secondo quanto sostenuto dai legali Antonio Marino, Valeria Mattica e Gabriele Casartelli, De Rensis avrebbe utilizzato uno spazio televisivo pubblico per formulare affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale di Stefania Cappa e della sua famiglia.

Nella nota viene inoltre richiamato il tema del rispetto del decoro professionale e dei limiti del confronto pubblico.

L’annuncio: azioni in sede penale, civile e disciplinare

Sempre attraverso i propri legali, Stefania Cappa ha fatto sapere di voler procedere nelle sedi ritenute competenti.

La comunicazione parla espressamente di iniziative penali, civili e disciplinari, finalizzate — secondo quanto dichiarato — alla tutela della reputazione personale e professionale.

La presa di posizione arriva in un momento già particolarmente delicato per il caso.

Negli ultimi mesi il nome delle sorelle Cappa è tornato frequentemente nel dibattito mediatico legato alla nuova indagine, pur senza che risultino posizioni di indagine a loro carico.

Lo scontro tra le parti, quindi, sembra ormai essersi spostato anche fuori dagli atti processuali.

Le parole di De Rensis e il riferimento alla telefonata del 2022

Le tensioni sono aumentate dopo le dichiarazioni rese da De Rensis nel corso dell’intervista televisiva.

L’avvocato di Alberto Stasi aveva definito la riapertura delle attività investigative come una possibilità per arrivare a ulteriori chiarimenti sul caso.

Nel corso dell’intervento aveva inoltre raccontato un episodio risalente al luglio 2022, sostenendo che, dopo aver ricevuto documentazione relativa all’indagine, sarebbe arrivata una telefonata nel suo studio da parte di Stefania Cappa per proporgli la partecipazione a convegni organizzati al Coni.

De Rensis aveva precisato di aver riferito immediatamente l’episodio alla procura e aveva escluso qualsiasi ulteriore sviluppo di quel contatto.

Le dichiarazioni hanno però provocato una reazione immediata da parte della controparte.

Intanto la difesa di Andrea Sempio prepara il contrattacco tecnico

Parallelamente continua il lavoro della difesa di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia.

I legali starebbero ultimando una serie di consulenze tecniche da depositare nei termini previsti dopo la chiusura delle indagini.

Tra gli approfondimenti annunciati figurano valutazioni di tipo medico-legale, antropometrico, fonico e una consulenza definita personologica, oltre a una memoria difensiva destinata a contestare il quadro accusatorio.

Da parte di Sempio continua a essere ribadita la totale estraneità ai fatti.

Nel frattempo, mentre il dibattito pubblico si intensifica tra dichiarazioni, repliche e iniziative giudiziarie, resta il principio che sarà il percorso processuale — e non quello mediatico — a definire il valore delle rispettive ricostruzioni.