Arzano, cavallo trascinato sull’asfalto e abbandonato: denunciato ex consigliere comunale (VIDEO)

Il cavallo Rocky è stato salvato dai vigili

Due uomini denunciati ad Arzano, Rocky salvato dai vigili

Un episodio di crudeltà inaudita ha sconvolto la comunità di Arzano, in provincia di Napoli.

Un cavallo, chiamato Rocky, è stato trascinato per diversi metri sull’asfalto da un’auto a cui era legato con una corda, dopo essere caduto durante il traino insieme a un altro equino.

Quando l’animale, esausto e ferito, è crollato a terra, i due uomini alla guida della vettura – tra cui un ex consigliere comunale di Arzano, già noto alle forze dell’ordine – non si sono fermati ad aiutarlo. Al contrario, lo hanno legato a un palo della pubblica illuminazione e si sono allontanati in auto, portando con sé l’altro cavallo rimasto illeso.

A denunciare la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha elogiato l’intervento della polizia locale e definito i responsabili “dei mostri da punire con pene esemplari”.

L’intervento della polizia locale e il salvataggio di Rocky

Dopo una segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, sono accorsi sul posto trovando il cavallo visibilmente ferito, tremante e legato al palo.

I caschi bianchi hanno immediatamente allertato il personale veterinario dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha prestato i primi soccorsi all’animale, riscontrando traumi e lesioni da trascinamento.

Parallelamente, gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili, rintracciando in poche ore il veicolo coinvolto e identificando i due uomini.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per i reati di maltrattamento e abbandono di animali.

L’indagine ha rivelato che uno dei due è un ex consigliere comunale di Arzano, già gravato da numerosi precedenti penali. Durante il fermo, nessuno dei due ha saputo fornire una spiegazione plausibile per quanto accaduto.

Il video choc e la reazione dei cittadini

Il gesto atroce non è passato inosservato. Alcuni passanti avevano ripreso la scena con il cellulare, e i filmati diffusi sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando indignazione e rabbia.

Le immagini mostrano il cavallo che, dopo essere caduto, viene trascinato per diversi metri, incapace di rialzarsi, mentre l’auto continua la corsa senza fermarsi.

Un video che ha raccolto migliaia di commenti, con utenti e associazioni animaliste che chiedono “giustizia per Rocky” e condanne severe per i responsabili.

Ritrovato anche l’altro cavallo e posto sotto sequestro

Durante le indagini, gli agenti – in collaborazione con il personale dell’ASL veterinaria – hanno individuato anche il luogo di detenzione degli equini utilizzati dai due uomini.

Lì è stato trovato l’altro cavallo, fortunatamente in buone condizioni di salute.

Entrambi gli animali sono stati posti sotto sequestro giudiziario e affidati alle cure di una struttura specializzata.

Rocky, nonostante le ferite riportate, è ora fuori pericolo e sarà seguito in un percorso di riabilitazione veterinaria.

Le parole di Borrelli: “Servono pene esemplari contro chi maltratta gli animali”

Sulla vicenda è intervenuto anche l’onorevole Francesco Emilio Borrelli (AVS), che ha espresso sgomento e apprezzamento per la rapidità dell’intervento della polizia locale:

“Questi sono mostri e come tali vanno trattati. Chi maltratta gli animali deve pagare con condanne durissime. Ringrazio gli agenti di Arzano per il coraggio e la prontezza dimostrata.”

L’intervento del colonnello Biagio Chiariello e del suo team è stato elogiato anche dalle principali associazioni animaliste nazionali, tra cui ENPA e OIPA, che hanno offerto supporto per il recupero dell’animale.

Un simbolo di crudeltà ma anche di rinascita

La storia di Rocky è diventata in poche ore un simbolo della lotta contro i maltrattamenti e della necessità di una maggiore tutela per gli animali.

Il caso di Arzano ha riacceso il dibattito su un problema purtroppo ricorrente nel Sud Italia: l’uso e l’abuso dei cavalli per gare clandestine, corse illegali o traini abusivi.

Mentre i due responsabili attendono le decisioni della magistratura, Rocky è ora al sicuro, curato e accudito da chi lo considera una vittima innocente della crudeltà umana.