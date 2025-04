Asia Loddo non ce l’ha fatta, il tragico incidente tra Cagliari e Quartu e il gesto dei genitori

Asia Loddo

È morta all’ospedale Brotzu di Cagliari la giovane, Asia Loddo, di 16 anni, coinvolta quattro giorni fa in un incidente stradale all’altezza di Is Pontis Paris, in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Morta Asia Loddo, i genitori hanno deciso di donare gli organi della 16enne

Era ricoverata in Rianimazione. La famiglia ha dato l’autorizzazione per procedere alla donazione degli organi. L’incidente risale a mercoledì scorso: la ragazza era con un’amica in sella a uno scooter. Poi la rovinosa caduta e la corsa in ospedale: non c’è stato niente da fare.

L’incidente si è verificato la sera di mercoledì 9 aprile quando Asia Loddo era caduta dal motorino su cui viaggiava assieme a un’amica che si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma non è in pericolo di vita (ha riportato alcune fratture).

Cordoglio e incredulità

La sedicenne era nata a Cagliari ma viveva a Quartu con mamma Tamara e papà Agostino. L’estate scorsa la ragazza aveva fatto parte del team per la stagione turistica presso un resort di Castiadas. Era una studentessa dell’Ipsar Gramsci di Monserrato. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social. “Ciao Asietta, vola più in alto che puoi. Sei stata fortissima come sempre”.