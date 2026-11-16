Assunta Abbruzzese trovata morta ad Angri, l’amica sul figlio irreperibile: «Era legatissimo alla madre»

Assunta Abruzzese è stata trovata morta nel suo appartamento ad Angri dal figlio maggiore

La donna aveva 50 anni ed era rimasta vedova da poco, a dare l’allarme è stato il figlio maggiore

Una donna di 50 anni trovata senza vita nella propria camera da letto, diverse ferite compatibili con un’arma da taglio e un figlio che, al momento, non risulta rintracciabile. È un caso ancora tutto da chiarire quello di Assunta Abbruzzese, scoperta morta nella mattinata di lunedì 16 novembre nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri, in provincia di Salerno.

A lanciare l’allarme è stato il figlio maggiore, di 32 anni, che intorno alle 5.30 si è recato nell’abitazione della madre e l’ha trovata riversa a terra, ormai priva di vita. Sul corpo sarebbero state riscontrate diverse lesioni riconducibili a un’arma da taglio. Una circostanza che ha portato gli investigatori a non escludere l’ipotesi di una morte violenta.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura della Repubblica nocerina. Gli accertamenti si stanno concentrando anche sulla cerchia familiare della cinquantenne, rimasta vedova da qualche tempo e madre di due figli.

Il figlio maggiore trova il corpo, il fratello minore non si trova

Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci del giorno. Il figlio maggiore, un uomo di 32 anni, ha dato l’allarme dopo aver scoperto il corpo della madre nella camera da letto. Al momento, invece, il secondogenito, di 28 anni, risulterebbe irreperibile.

La sua assenza è uno degli elementi sui quali gli investigatori stanno concentrando l’attenzione, ma non risultano al momento provvedimenti nei suoi confronti né elementi che consentano di attribuirgli responsabilità nella morte della donna. Secondo quanto riferito da persone vicine alla famiglia, il ragazzo sarebbe stato particolarmente legato alla madre.

I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Assunta Abbruzzese, le sue frequentazioni e le abitudini quotidiane, cercando di capire che cosa possa essere accaduto nell’abitazione. La donna era disoccupata e aveva affrontato recentemente un intervento chirurgico alla colecisti.

Il medico legale: il decesso potrebbe risalire a 24 ore prima

Un primo esame esterno del corpo avrebbe fatto ipotizzare che la morte possa essere avvenuta nelle 24 ore precedenti al ritrovamento. Secondo le prime valutazioni, il decesso potrebbe quindi risalire alla giornata di sabato, ma si tratta di una ricostruzione ancora provvisoria.

Sarà soprattutto l’autopsia a fornire indicazioni decisive per stabilire l’ora e le cause della morte, oltre a chiarire la natura delle ferite riscontrate sul corpo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’attività in corso. Al momento non è possibile stabilire con certezza che cosa sia successo nella casa di via don Carlo La Mura né se le lesioni siano state provocate da un’altra persona.

L’amica distrutta dal dolore: «Ho perso una sorella»

La notizia ha sconvolto anche le persone che conoscevano Assunta Abbruzzese e che negli ultimi giorni non l’avevano vista. Tra queste c’è Immacolata, un’amica con la quale la cinquantenne condivideva momenti della quotidianità, in particolare le passeggiate con i rispettivi cani.

Intervistata durante la trasmissione La Vita in diretta, la donna ha raccontato tutta la propria incredulità per quanto accaduto: «Ho perso un’amica, una sorella. Quando me l’hanno detto non ci credevo».

Immacolata ha ricordato anche le condizioni di salute della cinquantenne, reduce da un’operazione alla colecisti. Le aveva raccomandato di prestare attenzione proprio perché si era sottoposta da poco all’intervento. «Non la vedevo da alcuni giorni», ha aggiunto, mostrando tutta la preoccupazione per un’assenza che ora assume un significato ancora più doloroso.

«Il figlio minore era affezionato alla madre»

Anche i vicini hanno descritto la 50enne come una persona buona e disponibile. «Lei era una brava donna, molto generosa», hanno riferito ai microfoni della trasmissione televisiva. L’amica ha poi fatto riferimento al figlio più piccolo, attualmente irreperibile: «Stanno cercando il figlio più piccolo? Quello era molto affezionato alla madre».

Mentre amici e conoscenti cercano di fare i conti con una morte tanto improvvisa quanto drammatica, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire gli ultimi momenti della vita della donna. L’autopsia e gli accertamenti sulla famiglia e sulle persone che frequentavano l’abitazione saranno fondamentali per fare chiarezza su quanto accaduto ad Angri.