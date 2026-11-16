Malore sulla Cilentana mentre aspetta il carro attrezzi: muore a 56 anni Giuseppe Mastrogiovanni, lutto nel mondo del bodybuilding

Giuseppe Mastrogiovanni

Il noto atleta e preparatore si era fermato tra Agropoli Sud e Prignano Cilento per un guasto all’auto

Doveva essere soltanto una sosta per risolvere un problema alla macchina, invece si è trasformata in una tragedia. Giuseppe Mastrogiovanni, 56 anni, è morto lungo la Cilentana, colpito da un improvviso malore mentre aspettava l’arrivo del carro attrezzi. La notizia ha suscitato profonda commozione ad Agropoli e in tutto il territorio cilentano, dove era conosciuto per il suo percorso nel bodybuilding e nel fitness.

L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Prignano Cilento. Il cinquantaseienne, originario di Piano Vetrale e residente ad Agropoli, stava percorrendo la strada in direzione sud quando un’avaria meccanica lo ha costretto a interrompere il viaggio.

L’auto in panne e il malore fatale durante l’attesa

Dopo essersi fermato lungo la Cilentana a bordo della carreggiata, Mastrogiovanni aveva contattato il servizio di soccorso stradale per richiedere l’intervento del carro attrezzi. Era sceso dall’abitacolo e si trovava accanto alla vettura in attesa di assistenza.

Proprio in quei momenti si è consumato il dramma. L’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo, colpito da un arresto cardiocircolatorio. L’allarme ha fatto intervenire i sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Una morte improvvisa, arrivata in una circostanza del tutto inattesa, che ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano.

Chi era Giuseppe Mastrogiovanni, un punto di riferimento per bodybuilding e fitness

La scomparsa di Mastrogiovanni rappresenta una perdita per il mondo della cultura fisica nel Salernitano. Nel corso degli anni aveva costruito un percorso professionale legato al bodybuilding e al fitness, distinguendosi sia per l’attività agonistica sia per il lavoro svolto come allenatore.

Per diverso tempo aveva gestito anche una palestra ad Agropoli, diventando un volto conosciuto tra gli appassionati di sport e contribuendo alla crescita di numerosi giovani atleti. La sua esperienza e la passione per l’allenamento avevano fatto di lui una figura stimata nell’ambiente sportivo locale.

Il cordoglio di amici, colleghi e allievi

La notizia della morte si è diffusa rapidamente, provocando un’ondata di messaggi di dolore e incredulità. Sui social sono arrivati i ricordi di amici, colleghi, allievi e appassionati che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che aveva fatto dello sport una parte fondamentale della propria vita.

In tanti ne ricordano la competenza, la disponibilità e la dedizione alla cultura fisica. Una comunità sportiva oggi in lutto per la scomparsa di Giuseppe Mastrogiovanni, morto a soli 56 anni mentre attendeva un aiuto per ripartire con la propria automobile.