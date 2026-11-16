Robert Pattinson è il nuovo James Bond: addio a Daniel Craig, ecco il volto della nuova era di 007

Robert Pattinson

L’attore di Twilight e The Batman indosserà lo smoking dell’agente segreto più famoso del cinema: l’annuncio è arrivato dai canali ufficiali di 007

l volto del nuovo James Bond ha finalmente un nome: sarà Robert Pattinson a raccogliere il testimone di Daniel Craig. L’attore britannico, 40 anni, è stato annunciato come il settimo interprete ufficiale di 007 nella saga cinematografica principale. Una scelta destinata a segnare un passaggio importante per il franchise, pronto ad aprire un nuovo capitolo dopo l’ultima avventura con Craig.

La conferma è arrivata attraverso i profili social ufficiali di James Bond. Prima dell’annuncio, gli account su X e Instagram sono stati completamente ripuliti dai contenuti precedenti. Al loro posto è comparso un messaggio inequivocabile: «Identity confirmed», identità confermata. Poco dopo è stata pubblicata la prima immagine di Pattinson in smoking, l’abito simbolo dell’agente segreto creato da Ian Fleming.

La presentazione è stata accompagnata da una nota che definisce il casting come l’inizio di una nuova era per uno dei personaggi più celebri della storia del cinema.

La scelta di Robert Pattinson dopo le indiscrezioni su Josh O’Connor e Callum Turner

La selezione del nuovo 007 è stata accompagnata per mesi da indiscrezioni e indiscrezioni sui possibili candidati. Pattinson figurava tra i nomi più accreditati insieme a Josh O’Connor e Callum Turner. Negli ultimi giorni le voci sulla sua possibile investitura si erano intensificate, anche alla luce delle notizie su un contratto che sarebbe stato più vantaggioso rispetto a quello proposto agli altri contendenti.

Adesso il passaggio di consegne è ufficiale. Pattinson dovrà confrontarsi con un personaggio che ha attraversato oltre sei decenni di storia cinematografica e che ha avuto interpreti capaci di lasciare un’impronta profondissima nell’immaginario collettivo.

L’addio a Daniel Craig e il nuovo capitolo di 007

L’attore raccoglie l’eredità di Daniel Craig, protagonista di cinque film della saga. Il suo percorso era cominciato nel 2006 con Casino Royale e si era concluso nel 2021 con No Time To Die, arrivato nelle sale dopo i rinvii legati alla pandemia.

L’ultimo film aveva riservato a Bond un finale che sembrava mettere definitivamente la parola fine alla sua storia, con la morte del protagonista. Ma nei titoli di coda era rimasta la tradizionale promessa destinata a tenere viva la saga: «James Bond tornerà».

L’era Craig aveva comunque segnato una stagione particolarmente fortunata per il franchise. Tra i risultati più importanti c’è quello di Skyfall, uscito nel 2012 e capace di superare 1,1 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo.

Denis Villeneuve alla regia, Steven Knight firma il nuovo film

Il prossimo appuntamento con 007 sarà il ventiseiesimo film ufficiale della saga e avrà una caratteristica storica: sarà il primo realizzato dopo il passaggio del controllo creativo e produttivo ad Amazon-MGM Studios.

Nel 2025 la società ha acquisito i diritti del franchise per oltre un miliardo di dollari dai produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. A guidare la nuova fase saranno David Heyman, produttore della saga di Harry Potter, e Amy Pascal, già coinvolta nella produzione dei film di Spider-Man.

La regia è stata affidata a Denis Villeneuve, autore della trilogia di Dune, mentre la sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Un gruppo di lavoro di primo piano per accompagnare Pattinson nel debutto in uno dei ruoli più ambiti del cinema internazionale.

Da Harry Potter e Twilight a The Batman: la carriera di Pattinson

Prima di diventare il nuovo James Bond, Pattinson ha costruito una carriera alternando grandi produzioni e film d’autore. La notorietà internazionale era arrivata nel 2005 con il ruolo di Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

La consacrazione presso il grande pubblico è arrivata con Twilight, dove ha interpretato il vampiro Edward Cullen, protagonista della saga insieme a Kristen Stewart. Successivamente ha scelto anche progetti più lontani dai blockbuster, lavorando con registi come David Cronenberg in Cosmopolis e Maps to the Stars, Robert Eggers in The Lighthouse e Lynne Ramsay in Die My Love.

Nel 2022 è tornato al centro del cinema commerciale interpretando Bruce Wayne in The Batman. Ora un’altra trasformazione importante: indossare i panni di un personaggio che ha fatto la storia del grande schermo.

Da Sean Connery a Pierce Brosnan: la storia dei sette interpreti di 007

La saga cinematografica di James Bond ha preso il via nel 1962 con Sean Connery, primo attore a interpretare ufficialmente l’agente segreto sul grande schermo in Licenza di uccidere. Connery è tornato in diversi capitoli, tra cui Dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball – Operazione tuono e Si vive solo due volte.

Dopo di lui è arrivato George Lazenby, protagonista di Al servizio segreto di Sua Maestà. La parte è poi passata a Roger Moore, che ha interpretato Bond in sette film tra il 1973 e il 1985, compresi La spia che mi amava, Moonraker – Operazione spazio e Octopussy – Operazione piovra.

La successione è proseguita con Timothy Dalton, Pierce Brosnan e infine Daniel Craig. Con l’arrivo di Pattinson, la saga inaugura dunque una nuova stagione e affida a un altro interprete il compito di mantenere viva la leggenda di 007.

I film ufficiali hanno accumulato complessivamente incassi che sfiorano i 7,8 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono i ricavi del merchandising e delle sponsorizzazioni. Un’eredità enorme che adesso passa nelle mani di Robert Pattinson.