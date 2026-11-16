Orta di Atella, spara tre colpi al padre per 300 euro: arrestato figlio di 17 anni per tentato omicidio

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale civile di Frattamaggiore

Il ragazzo avrebbe ferito il genitore di 53 anni all’addome, all’anca e alla caviglia dopo una lite in campagna

Tre colpi di pistola contro il padre, secondo l’accusa, per una discussione legata a 300 euro. Una lite familiare si è trasformata in una sparatoria nella tarda serata di domenica 15 novembre a Orta di Atella, in provincia di Caserta. Protagonisti della vicenda un ragazzo di 17 anni e il genitore di 53, raggiunto da tre proiettili in diverse parti del corpo. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco.

La vittima, originaria come il figlio di Caivano, è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Frattamaggiore. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico particolarmente delicato e il ricovero in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

La lite per i 300 euro e i tre colpi di pistola

L’episodio è avvenuto in un’area campestre lungo la strada provinciale 22. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, padre e figlio si sarebbero incontrati per chiarire una questione legata a una somma di denaro. Il diciassettenne avrebbe accusato il genitore di essersi appropriato di circa 300 euro e ne avrebbe preteso la restituzione.

Il confronto sarebbe rapidamente degenerato in una discussione sempre più accesa. A quel punto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe estratto una pistola calibro 6,35 e avrebbe esploso tre colpi contro il padre.

I proiettili hanno raggiunto il cinquantatreenne all’addome, all’anca sinistra e alla caviglia destra. La ferita all’addome avrebbe provocato anche una perforazione intestinale, rendendo necessario il trasferimento immediato in ospedale e un intervento chirurgico d’urgenza.

Dopo la sparatoria il giovane sarebbe rientrato a casa, mentre il padre veniva soccorso e trasportato nella struttura sanitaria.

La perquisizione e il proiettile calibro 6,35

Le indagini sono scattate immediatamente. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise e della Stazione di Orta di Atella hanno avviato gli accertamenti per identificare il responsabile e ricostruire quanto accaduto.

I militari hanno raggiunto l’abitazione del diciassettenne e hanno effettuato una perquisizione. All’interno della casa è stato trovato un proiettile inesploso calibro 6,35, risultato compatibile con quelli utilizzati nella sparatoria.

Durante le operazioni il minorenne avrebbe inoltre ammesso le proprie responsabilità, fornendo elementi ritenuti utili per ricostruire l’episodio. La pistola con cui sarebbero stati esplosi i tre colpi, invece, non è stata recuperata.

Il 17enne trasferito al centro di prima accoglienza

Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda è ora al centro degli approfondimenti investigativi per chiarire ogni dettaglio della sparatoria e la dinamica della lite che avrebbe preceduto gli spari. Al momento, le contestazioni nei confronti del diciassettenne restano accuse da verificare nel corso del procedimento giudiziario.