Attacco Tel Aviv, auto contro la folla: morto giovane avvocato romano, il video choc

Un italiano è morto e cinque turisti sono rimasti feriti in un attacco sul lungomare di Tel Aviv (Israele) venerdì 7 aprile, hanno riferito i servizi di emergenza. L’attentato è stato rivendicato dalla jihad islamica.

L’auto dell’attentatore si è lanciata sulla folla, poi l’uomo è uscito dall’auto ed ha iniziato ad esplodere alcuni colpi di arma da fuoco. L’aggressore è stato colpito a morte. L’assalitore è stato identificato. Si tratta di Yousef Abu Jaber, 44 anni, della città araba israeliana di Kafr Qasem.

“Mentre gli agenti si avvicinavano al veicolo con gli ispettori municipali di Tel Aviv, il guidatore stava provando a raggiungere un’arma da fuoco. L’agente e gli ispettori lo hanno neutralizzato e ucciso” – ha fatto sapere la polizia israeliana. La vittima è il 36enne romano Alessandro Parini che si trovava in vacanza in Israele con alcuni amici.

La tragica notizia della morte dell’avvocato è stata confermata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. I feriti hanno tra i 74 e i 17 anni e sono di nazionalità inglese e britannica. La Farnesina ha espresso “orrore e sgomento per il vile attentato”, mentre la premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di seguire l’accaduto “con apprensione”.

La zona dove è avvenuta l’attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali. Quattro feriti sono giunti all’ospedale Ichilov di Tel Aviv.

An Israelis was killed and 6 others were wounded, including hopeless cases, in a double run-and-gun attack in the center of Tel Aviv. pic.twitter.com/uS4M8NqT5K