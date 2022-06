Auguri di buon onomastico Pietro e Paolo oggi 29 giugno: immagini, gif e video da inviare via social

Oggi 29 giugno si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa evangelica ed apostolica e messaggeri della parola del Signore. Il pescatore Pietro, nato in Galilea da genitori poveri, fu il primo a svelare che Gesù è il figlio di Dio mentre Paolo, originario della Cilicia e circonciso all’ottavo giorno, diffuse l’importante annuncio a tutto il mondo greco-romano.

“Tu sei Pietro e su questa Pietra costruirò la mia chiesa” – la strada che Gesù indicò a Pietro che fu primo Papa e vittima delle persecuzioni cristiane di Nerone.

Auguri di buon onomastico Pietro e Paolo: preghiera, video e gif da inviare via social

Il culto di San Pietro e Paolo è venerato in tutto il mondo cristiano, santi patroni di Roma e numerose località del Bel Paese. Paolo e Pietro sono nomi legati alla tradizione italiana ed oggi in tanti dedicheranno un pensiero, una frase originale o una gif ad un parente, un amico/a, un collega di lavoro.

S. Pietro e Paolo, Santa Messa presieduta da Papa Francesco in diretta dalle 9:30 su Tv2000

Oggi 29 giugno in diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmetterà la Messa presieduta da Papa Francesco, la benedizione dei palli destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti e alle 12 la recita dell’Angelus. La messa si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News o sul canale Youtube di Vatican Media. In seconda serata (21:46) in onda il film Paolo Apostolo di Cristo.

Pietro e Paolo 29 giugno, il significato dei nomi

Significato dei nomi. Il nome Pietro, usato anche nella variante Piero, deriva dall’ebraico Kephas e significa ‘sasso squadrato’. Sono circa 100 i Santi portatori di questo nome e inoltre con i suoi 643 toponimi è in assoluto il nome geograficamente più diffuso.

il nome Paolo deriva dal latino Paulus, noto fin dall’epoca dell‘antica Roma, trattandosi del cognomen romano della gens Aemilia. È tratto dall’omonimo aggettivo, paulus, che significa, in senso stretto, “di piccola quantità”, “piccolo”.

Buon onomastico Pietro, Paolo 29 giugno: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 29 giugno in occasione della ricorrenza di San Pietro e Paolo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Pietro, Piero, Paolo e Paola.

Di seguito riportiamo alcune gif, immagini e frasi originali di auguri di buon onomastico da inviare oggi 29 giugno su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Pietro e Paolo.