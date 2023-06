Australia, il pullman degli invitati alle nozze si schianta dopo la cerimonia: 10 morti e 25 feriti

Almeno 10 persone hanno perso la vita e 25 sono rimaste ferite nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus.

L’autobus è finito fuori strada a Greta: rientravano dalle nozze di Mitchell Gaffney e Madeleine Edsell

Il dramma dopo le nozze di Mitchell Gaffney, star del calcio locale, e Madeleine Edsell che aveva appena coronato il loro sogno d’amore a Wandin Valley Estate in una giornata da sogno come testimoniato dalle numerose condivise sui social dalla coppia e dagli invitati.

Secondo le autorità locali, i servizi di soccorso sono stati contattati attorno alle 23:30 di ieri per un incidente verificatosi in uno svincolo autostradale a Greta: l’autobus, che trasportava gli invitati, diretti a Hunter Valley, a un ricevimento nuziale avrebbe urtato un guardrail per poi ribaltarsi su un lato. Sei elicotteri di soccorso hanno aiutato a trasportare i feriti in quattro ospedali.

Arrestato il conducente del pullman, i feriti trasportati con gli elicotteri in 4 ospedali

La polizia di Cessnock, che ha tratto in arresto il conducente 58enne del veicolo, ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe peggiorare. “’È terribilmente triste. Perché si siano divertiti tutti così tanto la scorsa notte” – ha dichiarato una donna che stava lavorando alla cerimonia nuziale. Tra i feriti un caro amico della coppia, originaria di Melbourne (Australia), Alex Tignani.