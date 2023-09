Australia, squali attaccano catamarano nel Mar dei Coralli: salvi in 3 prima che affondasse (VIDEO)

Tre uomini a bordo di un catamarano gonfiabile sono stati tirati fuori dal mare dopo che diversi attacchi di squali avevano parzialmente affondato la loro imbarcazione al largo della costa nord-orientale dell’Australia.

Lo afferma l’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA), che ha diffuso queste immagini. Due russi e un francese, di età compresa tra 28 e 63 anni, erano a bordo della barca mentre viaggiava da Vanuatu alla città nord-orientale di Cairns, ha riferito l’Autorità australiana per la sicurezza marittima. Evgeny Kovalevsky, Stanislav Berezkin e Vincent Thomas Etienne hanno vissuto momenti da incubo.

La nave da 9 metri, registrata in Russia, sembrava aver avuto problemi quando gli squali hanno attaccato i suoi scafi gonfiabili a 800 chilometri dalla costa, nel Mar dei Coralli. L’Amsa ha riferito di aver risposto mercoledì 6 settembre dagli attacchi di squali. L’agenzia si è avvalsa dell’aiuto di una nave battente bandiera panamense, la “Dugong Ace”, che trasportava veicoli, che è stata in grado di completare il salvataggio e portare a bordo i due russi e un francese a est dell’Australia.

