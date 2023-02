Australia, 16enne sbranata da uno squalo al fiume Swan mentre nuotava con i delfini

Una ragazza di 16 anni è morta sabato 4 febbraio dopo essere stata sbranata da uno squalo mentre nuotava nel fiume Swan a North Fremantle insieme ai delfini, tra Doepel Street e Sorrell Park, a circa 2,5 km dalla foce del fiume. La ragazza è stata soccorsa e tirata fuori dal fiume vicino al ponte di Fremantle, a sud di Perth, poco dopo le 15:30 con gravi ferite alla gamba. I servizi di emergenza si sono precipitati sulla riva del fiume ma i paramedici non sono stati in grado di salvarle la vita.

Australia, la sedicenne si è tuffata dalla moto d’acqua dopo aver avvistato i delfini

La polizia di WA ha confermato poco prima delle 18:00 che la ragazza era morta dopo essere stata raggiunta da uno squalo di una specie sconosciuta. Secondo i media australiani si tratterebbe del primo attacco mortale nel fiume Swan in 100 anni. L’ispettore ad interim del distretto di Fremantle Paul Robinson ha detto che la polizia credeva che prima dell’attacco la ragazza stesse viaggiando su una moto d’acqua con gli amici quando si è tuffata in acqua dopo aver avvistato un gruppo di delfini. Un testimone ha detto di aver visto un uomo tuffarsi nel fiume eroicamente per cercare di salvare l’adolescente nel fiume Swan.

Un uomo si è lanciato disperatamente nel fiume Swan per salvarla

Un’altra residente ha detto di aver sentito la gente urlare quando la ragazza è stata portata a riva. “Sono incredibilmente rattristato da quello che è successo e non riesco nemmeno a immaginare cosa stiano passando la famiglia e gli amici della vittima” – ha spiegato il Ministro del Lavoro.