Auto si ribalta a Giugliano, morta bimba di 8 anni: in 4 su una Smart senza assicurazione e patente

Incidente mortale nel Napoletano, in via Domitiana all’altezza del civico 99 nel territorio di

Giugliano in Campania, in zona Licola Mare. Intorno alle 5:00 di domenica 25 agosto una Smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia con due figlie, si è ribaltata per causa ancora da accertare.

Incidente mortale a Giugliano, viaggiavano in 4 sulla Smart omologata per 2 persone

A causa dell’impatto è morta una bambina di otto anni. L’altra minore, una 16enne, e stata trasferita in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre, una 37enne è in osservazione nel pronto soccorso dello stesso ospedale. Il padre, 47 anni, alla guida ha riportato qualche escoriazione. La famiglia è originaria di Secondigliano (Napoli). La coppia non era sposata ma conviveva da tempo.

L’auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente. Il particolare è emerso dai primi accertamenti dei carabinieri. Erano 4 i passeggeri della Smart Fortwo: la mamma, le due piccole ed il compagno della donna che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell’auto. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore mentre la vittima era in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal 118.

La bambina era in braccio alla madre, la sorella 16enne viaggiava nel bagaglio posteriore: il conducente era senza patente

“La notizia del terribile incidente stradale a Giugliano in Campania dove ha perso la vita una bambina di appena 8 anni, lascia tutti sconvolti e pieni di rabbia , infatti, era omologata per due persone, senza assicurazione e il padre non aveva la patente. L’ennesima tragedia frutto di una serie di leggerezze alla guida e di grave irresponsabilità, che con tutta probabilità poteva essere evitata” – scrive in una nota Severino Nappi, capogruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“Il nuovo Codice della Strada, già approvato alla Camera e in attesa dell’ultimo passaggio al Senato prima di diventare legge, con più prevenzione, educazione stradale vera, norme efficaci e sanzioni severe per i comportamenti pericolosi, contribuirà a fermare questa strage sulle nostre strade. Una preghiera per la sorella di 16 anni rimasta gravemente ferita e che sta lottando per la vita”.