Autobus esce di strada e finisce nel lago in Norvegia, morti e feriti: ‘Presenti stranieri’

É di tre morti e quattro feriti gravi il primo bilancio del grave incidente avvenuto intorno alle 13:30 di giovedì 26 dicembre nel nord della Norvegia, dove un autobus è uscito di strada finendo nel lago Asvatne, che sfocia nel mare, vicino a Raftsundet.

Tragedia in Norvegia, il pullman fuori controllo per la strada ghiacciata: almeno tre morti

Lo ha riferito il capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, citato dall’emittente Nrk, secondo cui a bordo dell’autobus di linea viaggiavano 58 persone. Continuano le operazioni di soccorso per recuperare i passeggeri. L’autobus è uscito fuori strada, forse per le strade ghiacciate, ed è finito nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet, ricostruisce la polizia, aggiungendo che diversi passeggeri sono stati messi in salvo in una scuola vicina.

Sull’autobus finito nel lago viaggiavano stranieri di otto nazionalità diverse

Secondo la compagnia di autobus Boreal, ad essere coinvolto nell’incidente sulla E10 (arcipelago delle Vesteralen) è un pullman di linea. Nel bus erano presenti passeggeri di otto nazionalità di diverse (almeno 5 i cittadini cinesi rimasti feriti). “La Farnesina e l’ambasciata d’Italia ad Oslo monitorano la situazione dopo la caduta di un autobus nel nord del Paese” per verificare l’eventuale coinvolgimento di italiani nell’incidente.