Salerno, il tempo migliora e aumentano i visitatori: la beffa all’arrivo in Villa Comunale

Le condizioni meteo avverse e il vento forte avevano frenato i turisti con le strade delle luci d’artista di Salerno che si erano presentate con numeri inferiori a quelli registrati negli anni scorsi nel giorno di Natale.

Luci d’artista a Salerno: il vento cala ma la Villa Comunale resta chiusa a Santo Stefano, a Natale era aperta

Il giorno di Santo Stefano la colonnina di mercurio è leggermente risalita ed Eolo ha soffiato con meno intensità sul capoluogo di provincia campano. Miglioramento che ha spinto in tanti a recarsi a Salerno ma una volta arrivati alla Villa Comunale hanno trovato un’amara sorpresa: chiuso per avverse condizioni atmosferiche con tanto di refuso che potrebbe richiamare l’attenzione di Cristiano Militello. Una beffa visto che la Villa era rimasta aperta il giorno di Natale (anche se con apertura ritardata alle 18:00) nonostante il forte vento.

L’avviso con refuso ai visitato della Villa Comunale

Polemiche per la chiusura del cimitero nel giorno di Santo Stefano. In questo caso i visitatori si sono lamentati per la completa assenza di comunicazioni in merito. Chi si è recato a Brignano ha trovato i cancelli chiusi ed ha dovuto far dietrofront senza poter far visita ai propri cari nonostante le condizioni meteo fossero migliorate rispetto al giorno precedente.