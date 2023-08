Bacoli, pagina ‘ripulita’ dopo l’hackeraggio con post audaci ma un particolare non passa inosservato (FOTO)

Per alcuni giorni il comune di Bacoli ha conquistato la ribalta per quanto pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente. Improvvisamente i post social condivisi sono diventati virali tra screenshot e utenti che si sono divertiti a realizzare meme anche quando è stato evidente che si trattava di un hackeraggio.

La pagina del Comune di Bacoli hackerata per diverse ore: condivisi post con ragazze di origine asiatica

In copertina una ragazza di origini asiatiche sul letto in posa audace ed un’altra foto con una donna orientale. In tanti hanno iniziato a scherzare sulla svolta orientale del comune di Bacoli, provincia di Napoli. “Complimenti al sindaco e a tutta la giunta per questa loro scelta multietnica di rinnovo e modernizzazione della loro pagina”.

Con il trascorrere delle ore sono stati pubblicati contenuti sempre più espliciti che sono diventati oggetto di esilarante dibattito con sarcastici elogi all’amministrazione comunale per l’assistenza agli anziani e per gli altri servizi offerti. Sulla questione è intervenuto il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha definito intollerabile quanto accaduto nel sottolineare che la pagina Facebook era stato hackerato e che i tecnici erano già al lavoro per eliminare i contenuti per adulti.

“Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet. Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me, contro il sindaco, contro l’amministrazione. Ma, incredibilmente, contro l’istituzione comunale” – ha scritto sul profilo personale.

La rabbia del sindaco, pagina ripulita ma l’immagine scelta non passa inosservata: ‘Siete dei grandi strateghi’

A distanza di alcune ore dalla pagina Facebook sono stati eliminati tutti i post inseriti dall’hacker che aveva infiammato il web. “Siamo tornati, vi aspettiamo a Bacoli per godere delle nostre bellezze” – si legge in pagina con un italiano che stringe la mano ad una donna asiatica. “Vista la popolarità mondiale avete deciso di lasciare le nipponiche come foto homepage, siete grandi strateghi” – ha scherzato un utente. E c’è ci scherzosamente ha riferito che preferiva i post di prima.