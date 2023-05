Tivoli, litigano e si lanciano sassi sui binari: 48enne travolto e ucciso da un treno

Una lite, probabilmente nata in casa, è degenerata ed è finita in maniera tragica sui binari della stazione Bagni di Tivoli. Due uomini di origine rumena hanno iniziato a lanciarsi sassi ma uno dei due, il 48enne Maricel Baciu, mentre si allontanava non si è reso conto che stava arrivando un treno sulla linea Roma-Tivoli.

La discussione tra Maricel Baciu e un connazionale è finita tragicamente sui binari di Bagni di Tivoli

L’uomo è stato travolto e ucciso intorno alle 16:36 di mercoledì 17 maggio dal treno regionale 12768 con il macchinista che non ha fatto in tempo a frenare. Il corpo è stato trascinato per almeno cento metri, fino a via Archigene.

Dai primi accertamenti svolti dalla polizia ferroviaria sembra che il 49enne, residente nel quartiere di Borgonovo, stesse litigando con il fidanzato della figlia della compagna. Dopo il lancio di sassi sono fuggiti in direzione della massicciata. Le indagini sono svolte dagli agenti del Commissariato di Tivoli e della Polfer.