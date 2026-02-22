Mercatale di Vernio, bambina di 3 anni muore investita sotto casa: il corpo sbalzato per metri

Tragedia a Mercatale di Vernio, muore bimba di tre anni

Il dramma vicino l’abitazione della piccola

Una tragedia improvvisa, consumata in pochi secondi. Una bambina di circa tre anni ha perso la vita nella serata di oggi dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, sotto l’abitazione della piccola.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava insieme alla madre quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe sfuggita al suo controllo e avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio.

L’impatto è stato violentissimo. Il corpo della piccola sarebbe stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. L’automobilista non avrebbe avuto il tempo materiale di evitare l’investimento.

La dinamica esatta è ora al vaglio dei carabinieri.

I soccorsi e il lungo tentativo di rianimazione

Immediato l’allarme ai numeri di emergenza. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio, con medico a bordo, e una della Misericordia di Vaiano.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina. Le manovre sono proseguite per oltre un’ora, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Alla fine, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Durante le operazioni di soccorso, la madre della piccola ha accusato un malore ed è stata assistita dal personale sanitario presente sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vernio per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno determinanti le testimonianze e gli eventuali accertamenti tecnici sul veicolo coinvolto.

La comunità di Mercatale di Vernio è rimasta profondamente colpita dalla notizia. In pochi istanti una serata qualunque si è trasformata in un dramma che lascia sgomenti.

Resta il dolore di una famiglia distrutta e l’attesa degli esiti ufficiali degli accertamenti, che dovranno chiarire ogni dettaglio di una vicenda che ha segnato profondamente l’intero territorio.