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Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia: tragedia nel Tarantino

DiRedazione

Pubblicato: 16 Mag, 2026 - ore: 17:54 #bambino, #San Marzano di San Giuseppe, #Taranto
Accoltellato nel tarantino per un brindisi durante una festa di compleannoLa bambina è stata trasportata all'ospedale di Taranto ma non ce l'ha fatta

La piccola è stata investita vicino casa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è arrivata già priva di vita. Indagini sulla dinamica

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di appena due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21.30, nei pressi dell’abitazione della famiglia della piccola, di nazionalità marocchina.

Nonostante i soccorsi immediati e il disperato trasporto in ospedale, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

L’incidente vicino all’abitazione della famiglia

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in strada quando un’auto impegnata in una manovra in retromarcia l’ha travolta.

Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, descritto come un amico dei genitori della piccola.

L’uomo si è immediatamente fermato dopo l’impatto, chiamando i familiari e allertando il 118.

Una scena drammatica che in pochi minuti ha richiamato sul posto soccorritori e forze dell’ordine.

La corsa disperata in ospedale

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Ma secondo quanto emerso, la piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita.

I medici hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione, senza però riuscire a salvarla.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro del Tarantino, lasciando sotto choc l’intera comunità.

Indagini aperte sulla dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori dovranno chiarire:

  • l’esatta posizione della bambina al momento della manovra
  • la visibilità del conducente
  • eventuali altri elementi utili a ricostruire la dinamica

La salma della piccola è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore disporrà gli accertamenti necessari.

Comunità sconvolta dalla tragedia

La morte della bambina ha provocato un’ondata di dolore a San Marzano di San Giuseppe, dove molte persone si sono strette attorno alla famiglia nelle ore successive all’incidente.

Una tragedia improvvisa, consumata in pochi istanti davanti all’abitazione di casa, che riporta ancora una volta l’attenzione sui rischi legati alle manovre in retromarcia soprattutto in aree residenziali e strade frequentate da bambini.

E mentre proseguono le indagini, nel paese resta soprattutto il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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