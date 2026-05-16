Sinner vola in finale a Roma dopo una notte insonne: ‘Non ho dormito quasi nulla’

Sinner può sorridere, è in finale a Roma dopo il vomito e il pit stop per la pioggia

Jannik supera Medvedev dopo la sospensione per pioggia e ora sfiderà Ruud per il titolo: ‘Questo è un campo speciale’

Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d’Italia. Dopo la lunga sospensione per pioggia e una notte vissuta tra tensione e stanchezza, il numero uno del mondo ha completato l’opera contro Daniil Medvedev conquistando il pass per l’ultimo atto del torneo di Roma.

Una vittoria pesante, arrivata dopo una semifinale complicata anche sul piano fisico e mentale, tanto che lo stesso Sinner ha ammesso di non essere riuscito praticamente a dormire.

“Stanotte non ho dormito quasi nulla”, ha raccontato subito dopo il match.

La ripartenza perfetta dopo la pioggia

La semifinale era stata interrotta venerdì sera sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per Sinner nel terzo set.

Dopo ore di attesa e una notte inevitabilmente complicata, l’azzurro è tornato in campo mostrando grande lucidità nei momenti decisivi.

Alla ripresa del match, infatti, Sinner ha dominato i turni di servizio chiudendo la sfida contro Medvedev con il punteggio finale di 6-2, 5-7, 6-4.

Una vittoria che gli permette di raggiungere la seconda finale consecutiva al Foro Italico, traguardo mai raggiunto da un italiano nell’Era Open.

“Non faccio mai fatica a dormire, ieri sì”

Nel post partita il numero uno del mondo ha raccontato quanto sia stata pesante l’attesa dopo la sospensione.

“Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, ma la notte non ho dormito quasi nulla”, ha spiegato davanti al pubblico romano.

Poi ha aggiunto:

“È stata una sfida molto diversa. Io non faccio mai fatica a dormire e invece stanotte sì, perché non sai mai cosa può succedere”.

Parole che confermano quanto la partita contro Medvedev abbia inciso anche dal punto di vista nervoso, soprattutto dopo i problemi fisici accusati durante il secondo set.

La frase sul Centrale e il ricordo dello scorso anno

Sinner ha parlato anche del rapporto speciale con il Centrale del Foro Italico.

“Questo è un campo speciale”, ha detto.

L’azzurro ha ricordato la sua prima apparizione nel 2019 con una wild card e anche la delusione per la finale persa lo scorso anno.

“L’anno scorso non è andata come volevamo. Ci riproviamo e vediamo cosa succede”.

Parole accolte dall’ovazione del pubblico romano, che ora sogna il ritorno di un italiano campione agli Internazionali dopo cinquant’anni dall’impresa di Adriano Panatta.

Ora la sfida con Ruud per il titolo

Domenica alle 17 Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali.

Il norvegese arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato Luciano Darderi e, secondo lo stesso Sinner, sta attraversando uno dei momenti migliori della sua carriera.

“Casper sta giocando un tennis di gran lunga migliore adesso”, ha ammesso il numero uno del mondo.

Nonostante questo, l’azzurro appare determinato:

“Se andrà bene sarò molto contento, se non andrà bene sarò comunque contento”.

Poi la chiusura, pensando già alla finale:

“Adesso mi devo riposare”.

Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

E non è finita qui. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale del torneo di doppio, riportando una coppia italiana all’ultimo atto degli Internazionali maschili dopo oltre sessant’anni.

I tennisti italiani hanno battuto Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. In finale, in programma domenica 17 maggio, dovranno affrontare Marcel Granollers e Horacio Zeballos. na coppia italiana al maschile non arriva in finale agli Internazionali da Pietrangeli-Sirola nel 1963

Gli ascolti volano, dove vedere la finale Sinner-Ruud

La corsa di Sinner continua intanto a trascinare anche gli ascolti televisivi.

La semifinale contro Medvedev tra Sky e TV8 ha sfiorato i 3 milioni di spettatori medi con quasi il 16% di share, confermando ancora una volta l’enorme attenzione attorno al tennista italiano.

La finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17 sul Centrale del Foro Italico di Roma.

Il match sarà trasmesso in diretta:

su Sky Sport

in streaming su NOW

in chiaro su TV8