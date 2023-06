Bimba di 11 anni uccisa dal vicino mentre gioca sull’altalena in Bretagna, grave il papà

Una ragazzina di undici anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e i suoi genitori feriti nei paesi di Saint-Herbot, in Francia, nella regione della Bretagna.

Drammatico sabato sera a Plonévez-du-Faou, 71enne fa irruzione in giardino e spara ai vicini

Secondo un quotidiano locale, intorno alle 22 di sabato 10 giugno sono stati avvertiti degli spari nel giardino di una casa del paesino tra i comuni di Plonévez-du-Faou e Loqueffret. Grave il padre, in pericolo di vita, la madre ha ferite non gravi mentre la sorellina di otto anni è stata trovata illesa ma “in stato di shock”, ha reso noto la procura di Quimper.

Secondo i primi elementi raccolti sul posto dai gendarmi, i colpi sarebbero stati sparati da un vicino di casa in pensione di nazionalità olandese e di 71 anni. Il settantenne si è presentato a casa della famiglia con un’ arma da fuoco e ha sparato più volte alle vittime che si trovavano nel loro giardino.

Le continue lite per un terreno confinante, in custodia cautelare anche la moglie

“Le due bambine giocavano vicino ai giochi e sull’altalena, i genitori erano seduti sulla loro solita panchina e facevano una grigliata” – ha raccontato un testimone. “La ragazzina stava giocando sull’altalena con la sorella di 8 anni quando il vicino ha sparato”. La bimba è riuscita a fuggire ed a rifugiarsi da un vicino.

L’aggressore si è poi chiuso a casa sua con la moglie. La coppia alla fine si è arresa ed è stata arrestata un’ora dopo. Entrambi sono in custodia. Secondo la procura di Quimper, tra i due vicini c’era da diversi anni una lite di per “un appezzamento di terreno confinante con le due proprietà”. Aperta un’inchiesta per “omicidio volontario di minore” e per “tentati omicidi volontari”