“Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce… Se non ci riesce, invece torna a casa” – sono state queste le parole del sindaco Stefano Bandecchi in Consiglio comunale su un atto d’indirizzo sul contrasto alla violenza di genere presentato dalle minoranze. Che poi hanno lasciato l’aula.

Caos in consiglio comunale per le affermazioni del sindaco Stefano Bandecchi: ‘Offendetevi quanto volete, è la mia idea’

Il sindaco è intervenuto per replicare alla consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Fabrizi che aveva criticato una sua intervista di novembre nella quale ha sostenuto tra l’altro che “chi non ha mai tradito la fidanzata non è normale”. “Tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali e per normali intendo sani di mente. E tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una… Ora, offendetevi quanto c… volete, ma questa è la mia idea” – ha quindi detto Bandecchi.

“Non ho mai ammazzato nessuna donna – ha aggiunto -, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne”. La bufera è scoppiata in aula ma si è rapidamente spostata anche fuori dal municipio. “Se mi volete esiliare, per favore mi mandate all’Elba? Perché vorrei fare lo stesso percorso di Napoleone” – la replica di Bandecchi su Instagram. “C’è stato un altro Aventino” – ha aggiunto riferendosi all’abbandono dell’aula da parte delle minoranze.

“Vi devo portare le tende e i viveri? Se ci restate per i prossimi 12 anni questa è la democrazia che mi piace, ognuno può andare dove vuole” – ha detto ancora Bandecchi. Di “frasi sessiste, vergognose, ma anche di inaudita gravità dal momento che provengono da una carica istituzionale” – hanno parlato la deputata del Movimento 5 stelle, Emma Pavanelli, e il capogruppo regionale Thomas De Luca. Secondo i quali Bandecchi ha finito “per giustificare, se non addirittura per incentivare, comportamenti che integrano condotte penalmente rilevanti, come le molestie”.

Volgarità, bassezza, posture e toni denigratori, se non intimidatori, dallo scranno del primo cittadino del Comune di Terni. Se questo è un sindaco: davvero le cittadine e i cittadini di Terni si sentono rappresentati da un uomo che oltraggia le istituzioni e si permette di fare affermazioni di questo tenore, nella peggiore tradizione del maschilismo tossico, che considera oggetti (o prede) le donne, e deviate le persone omosessuali? Se a tutto c’è un limite, il comportamento di Bandecchi l’ha abbondantemente superato”. Così in una nota Annalisa Corrado, della segreteria nazionale del Pd.

Il gruppo Pd commissione femminicidio chiede le dimissioni

“Il gruppo del Pd nella commissione femminicidio gli chiede un sussulto di dignità e rispetto per l’istituzione pubblica, riconoscendo con le dimissioni la sua inadeguatezza a tutelare il benessere delle proprie cittadine e cittadini” – ha riferito la capogruppo dem nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere Sara Ferrari.