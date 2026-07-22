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Simone Concas ucciso a 19 anni a Bari Sardo: prima l’investimento, poi le coltellate

DiRedazione

Pubblicato: 22 Lug, 2026 - ore: 23:08 #Bari Sardo, #omicidio, #Simone Concas
Investito e accoltellato a Bari SardoInvestito e accoltellato a Bari Sardo

Il giovane è morto dopo una violenta aggressione avvenuta in strada. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica: al vaglio due diverse versioni dei fatti

Un pomeriggio di sangue ha sconvolto Bari Sardo, in Ogliastra, dove Simone Concas, 19 anni, ha perso la vita al termine di una drammatica sequenza di violenza ancora tutta da chiarire. Il giovane è morto dopo essere stato colpito con diverse coltellate durante un episodio avvenuto intorno alle 18 nella zona del campo sportivo del paese.

L’autore dell’aggressione è fuggito subito dopo i fatti ed è attualmente ricercato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, che stanno lavorando senza sosta per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Due ricostruzioni al vaglio degli investigatori

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e gli investigatori stanno verificando testimonianze e riscontri per fare luce sull’accaduto.

La prima ipotesi, che nelle ultime ore sembra trovare maggiori conferme, racconta che Simone Concas fosse alla guida di un’auto quando avrebbe investito una ragazza di 22 anni, per poi tentare di allontanarsi. A quel punto sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane. Ne sarebbe nata una violenta colluttazione culminata con l’accoltellamento mortale del 19enne.

Resta però al vaglio anche una seconda ricostruzione, emersa nelle prime fasi dell’inchiesta, secondo cui sarebbe stato invece il conducente di un’altra vettura a travolgere Simone Concas e una ragazza, per poi scendere dall’auto e colpire il giovane con diversi fendenti prima di fuggire.

Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire quale delle due versioni corrisponda realmente ai fatti.

Inutili i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso dell’Areus.

I medici hanno tentato a lungo di rianimare Simone Concas, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La ragazza coinvolta nell’episodio ha riportato un grave trauma agli arti inferiori ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Cagliari, dove è ricoverata.

Paese sotto choc

La notizia della morte di Simone Concas ha rapidamente fatto il giro di Bari Sardo e dell’Ogliastra, lasciando sotto shock l’intera comunità. Il giovane era molto conosciuto in paese e la sua morte ha suscitato profondo sgomento.

Nel frattempo proseguono le ricerche dell’aggressore e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza e ricostruendo gli spostamenti dei protagonisti nelle ore precedenti alla tragedia.

Solo al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire con esattezza cosa sia accaduto e quali siano le responsabilità di ciascuna delle persone coinvolte.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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