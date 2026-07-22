Bosnasco, 16enne travolto e ucciso mentre torna a casa in monopattino: cosa emerge sulla tragedia

Tragico incidente in monopattino nel pavese

La vittima è Mohamed Ahmed Kolif Salah, residente a Stradella

Una serata come tante, il ritorno verso casa e poi l’impatto che non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Mohamed Ahmed Kolif Salah, aveva appena 16 anni ed è morto nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in monopattino la strada statale Padana Inferiore, nel territorio di Bosnasco, in Oltrepò Pavese.

La Procura attende ora gli accertamenti dei carabinieri per chiarire ogni dettaglio di una tragedia che ha sconvolto la comunità.

Stava tornando a casa quando è stato investito

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava facendo ritorno a Stradella, dove viveva con la famiglia, quando è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un pensionato di 73 anni, residente a Bosnasco.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte nel tratto della statale che collega Bosnasco ad Arena Po.

L’urto è stato violentissimo: il sedicenne è stato sbalzato dal monopattino, finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

I soccorsi non sono bastati

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione.

Le lesioni riportate nell’impatto, però, erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, profondamente sotto shock, è stato invece accompagnato in ospedale per ricevere assistenza.

Gli accertamenti dei carabinieri

I militari della Compagnia di Stradella stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Dai primi rilievi emerge che il monopattino sul quale viaggiava il ragazzo sarebbe stato privo di impianto di illuminazione, oltre che senza targa e assicurazione. Il sedicenne, inoltre, non indossava il casco.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada scarsamente illuminato, elementi che saranno valutati nell’ambito dell’inchiesta.

Al momento il 73enne alla guida dell’auto non risulta iscritto nel registro degli indagati.

Dolore a Stradella

La morte di Mohamed Ahmed Kolif Salah ha lasciato sgomenta la comunità di Stradella, dove il ragazzo viveva con la famiglia.

Nelle prossime ore saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte dagli investigatori a stabilire con precisione cosa sia accaduto negli istanti che hanno preceduto il tragico investimento.