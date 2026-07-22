Serie B, il calendario è servito: subito sfide da brividi e un debutto che può già cambiare la stagione

Un momento della presentazione dei calendari di serie B 2026 2027

Svelato ad Ascoli il calendario della Serie B 2026/2027

La corsa verso la Serie A può finalmente cominciare. La Lega Serie B ha svelato il calendario del campionato 2026/2027 (clicca qui per vedere). È il Teatro dei Filarmonici il palcoscenico scelto per presentare la 95ª edizione del campionato cadetto.

Da uno dei luoghi simbolo della città marchigiana è stato svelato il percorso delle venti protagoniste della stagione che prenderà il via il 22 agosto, preceduta dall’Open Day del 21 agosto.

L’urna non ha risparmiato nessuno e già il primo turno propone incroci di grande fascino tra piazze storiche, neopromosse e squadre appena retrocesse dalla massima serie.

Debutti subito pesanti

La prima giornata offrirà incontri che potrebbero già dare le prime indicazioni sui valori del torneo.

Il Palermo inizierà il proprio cammino contro la Juve Stabia, mentre il Verona, appena retrocesso dalla Serie A, ospiterà l’Ascoli davanti ai propri tifosi.

Esordio complicato anche per la Cremonese, attesa dalla trasferta sul campo dell’Empoli, mentre la Sampdoria farà visita al Cesena.

Il Pisa partirà invece davanti al proprio pubblico contro il Padova, altra formazione che punta a recitare un ruolo da protagonista.

Il programma della prima giornata

Avellino-Arezzo

Benevento-Modena

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Empoli-Cremonese

Verona-Ascoli

Vicenza-Catanzaro

Palermo-Juve Stabia

Pisa-Padova

Südtirol-Virtus Entella

Un campionato senza favorite

Anche quest’anno la Serie B conferma la formula del calendario asimmetrico, con il girone di ritorno che seguirà un ordine completamente diverso rispetto all’andata.

Una scelta ormai consolidata che permette di gestire esigenze organizzative, ordine pubblico, disponibilità degli stadi e calendario delle città coinvolte.

Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha ricordato come la passata stagione sia stata una delle più spettacolari di sempre, con quasi mille reti, una media superiore ai 2,5 gol a partita e classifiche rimaste aperte fino agli ultimi novanta minuti.

Il campionato inizierà ufficialmente il 22 agosto e si fermerà in tre occasioni per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Sono previsti inoltre:

quattro turni infrasettimanali;

il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre ;

; la pausa invernale fino all’8 gennaio;

ultima giornata tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Da quel momento scatteranno playoff e playout, destinati come sempre a decidere gli ultimi verdetti della stagione.

Una Serie B sempre più spettacolare

Tra retrocesse dalla Serie A, neopromosse ambiziose e club storici desiderosi di tornare nell’élite del calcio italiano, la Serie B si conferma uno dei campionati più imprevedibili d’Europa.

E se il buongiorno si vede dal mattino, il calendario appena sorteggiato promette una stagione nella quale ogni punto potrebbe fare la differenza fino all’ultima giornata.