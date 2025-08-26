Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Bassano del Grappa, professore accoltellato per una sigaretta: fermato un 30enne

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 26 Ago, 2025 - ore: 15:36 #accoltellamento, #Bassano del Grappa, #sigaretta
Prof del liceo di Bassano del Grappa accoltellato per una sigaretta negataProf del liceo di Bassano del Grappa accoltellato per una sigaretta negata

Un episodio di violenza inspiegabile ha scosso Bassano del Grappa. Un professore di 62 anni, stimato docente del liceo Brocchi, è stato accoltellato nel pomeriggio di lunedì 25 agosto dopo aver negato una sigaretta a un giovane. L’aggressore, un uomo di circa 30 anni, è stato fermato poco dopo alla stazione ferroviaria dai carabinieri su segnalazione di un tassista.

Come è avvenuta l’aggressione

Secondo la ricostruzione, il docente stava passeggiando nei pressi del centro quando è stato avvicinato dal ragazzo che gli avrebbe chiesto una sigaretta. Al rifiuto, l’aggressore ha estratto un coltello colpendo il professore all’addome. L’uomo è crollato a terra ed è stato soccorso immediatamente da alcuni passanti.

Le condizioni del docente, il fermato ha problemi pschici

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, il professore non sarebbe in pericolo di vita, anche se le ferite hanno richiesto un intervento chirurgico. Colleghi e studenti hanno espresso solidarietà, sottolineando la gravità di un atto tanto assurdo quanto violento.

L’aggressore ha tentato di fuggire ma è stato bloccato alla stazione, mentre cercava di allontanarsi in treno. Si tratta di un uomo con seri problemi psichiatrici. 

La reazione della città

Il sindaco Elena Pavan ha parlato di “fatto gravissimo che interroga tutti sulla sicurezza in città”. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate, mentre cresce il dibattito sul disagio sociale e sul degrado che spesso sfocia in episodi di violenza.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Napoli, cadavere in strada a Chiaia: indagini in corso, non si esclude l’omicidio

Ago 26, 2025 Redazione
Attualità

Lago di Como, si tuffa per salvare i figli e non riemerge: ricerche disperate per un turista

Ago 26, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Santo Bottone: lo schianto mortale a Prignano Cilento dopo la gita in barca, grave il figlio di 13 mesi

Ago 26, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bassano del Grappa, professore accoltellato per una sigaretta: fermato un 30enne

Attualità

Napoli, cadavere in strada a Chiaia: indagini in corso, non si esclude l’omicidio

Attualità

Lago di Como, si tuffa per salvare i figli e non riemerge: ricerche disperate per un turista

Attualità

Santo Bottone: lo schianto mortale a Prignano Cilento dopo la gita in barca, grave il figlio di 13 mesi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.