Bassano del Grappa, professore accoltellato per una sigaretta: fermato un 30enne

Prof del liceo di Bassano del Grappa accoltellato per una sigaretta negata

Un episodio di violenza inspiegabile ha scosso Bassano del Grappa. Un professore di 62 anni, stimato docente del liceo Brocchi, è stato accoltellato nel pomeriggio di lunedì 25 agosto dopo aver negato una sigaretta a un giovane. L’aggressore, un uomo di circa 30 anni, è stato fermato poco dopo alla stazione ferroviaria dai carabinieri su segnalazione di un tassista.

Come è avvenuta l’aggressione

Secondo la ricostruzione, il docente stava passeggiando nei pressi del centro quando è stato avvicinato dal ragazzo che gli avrebbe chiesto una sigaretta. Al rifiuto, l’aggressore ha estratto un coltello colpendo il professore all’addome. L’uomo è crollato a terra ed è stato soccorso immediatamente da alcuni passanti.

Le condizioni del docente, il fermato ha problemi pschici

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, il professore non sarebbe in pericolo di vita, anche se le ferite hanno richiesto un intervento chirurgico. Colleghi e studenti hanno espresso solidarietà, sottolineando la gravità di un atto tanto assurdo quanto violento.

L’aggressore ha tentato di fuggire ma è stato bloccato alla stazione, mentre cercava di allontanarsi in treno. Si tratta di un uomo con seri problemi psichiatrici.

La reazione della città

Il sindaco Elena Pavan ha parlato di “fatto gravissimo che interroga tutti sulla sicurezza in città”. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate, mentre cresce il dibattito sul disagio sociale e sul degrado che spesso sfocia in episodi di violenza.