Beppe Grillo, monologo show da Fazio: Gigino la cartelletta, la decalcomania e l’invito del pubblico

Show di Beppe Grillo che è stato il mattatore della puntata del 12 novembre di Che tempo che fa. Quella che doveva essere un’intervista si è trasformato in un monologo con Fabio Fazio che è riuscito a fare pochissime domande. “Per parlare delle tue tre vite devi venire un’altra volta”.

Battute provocazioni che non hanno risparmiato il leader del Movimento 5 stelle. “Conte è migliorato, prima parlava tanto e si capiva poco. Era perfetto insomma per fare politica: un bell’uomo, veniva dall’accademia, parla inglese”. – ha detto Beppe Grillo. “Non era iscritto al Movimento” – ha ricordato il comico. “Lo abbiamo scelto io e Di Maio”.

Proprio a quest’ultimo ha riservato una stilettata. “Gigino la cartelletta, parlo Di Maio, era il politico più preparato che c’era ma non ci aspettavamo che si facesse prendere dal potere. Conte lo abbiamo scelto insieme, poi ci ha pugnalato”. Poi le punzecchiate al Governo Meloni. “Puoi fare tutta l’opposizione che vuoi, ma rischi l’effetto Trump: più fai opposizione, più si rafforza. Non avete capito che questo governo è una decalcomania? Più gli sputi sopra, più le inumidisci, più si appiccica. Devi stare fermo, quando si asciuga si stacca da solo” -ha riferito ironicamente il garante del Movimento 5 Stelle.

Non poteva mancare un riferimento al Pd con Beppe Grillo che ha riferito di essersi anche iscritto al partito. “Mi ero iscritto al Pd ad Arzachena”. Poi la battuta su Porta a Porta. “Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni. Bruno Vespa ha scritto un libro ‘Da Mussolini a Beppe Grillo ma vi rendete conto? Io quando vedo un suo libro in autogrill, lo copro con quello di Casalino”.

L’artista ha spiegato che gli accordi con Draghi e con gli altri “erano che il Superbonus e il reddito di cittadinanza sarebbero dovuti durare almeno cinque anni. Per dare risultato serviva almeno un ciclo. Gli accordi erano quelli e invece li hanno fermati”. In chiusura di intervento a Che tempo che fa si è rivolto al pubblico.

Io grido, ma la mia è una rabbia è buona. Io cosa devo fare. Ditemelo voi. Siamo in diretta. Io voglio capire chi sono. In base a quello che capite voi di me. Se state attenti o vi state annoiando…”. Il pubblico in sala non si fa pregare e risponde in coro: “Il comico”.

Lui ribatte. “Il comico è l’ironia. Faccio un paradosso e poi dipende dal vostro senso dell’umorismo. Io uso la comicità per capire chi ho di fronte. Lo humour è una barriera contro il razzismo. Se si toglie quello si cade in situazioni deleterie” – la chiosa finale con Fabio Fazio che l’ha invitato a tornare. “Quando parliamo delle tre vite?”