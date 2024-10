Bimba di 8 mesi si risveglia nella bara in Brasile, poi il nuovo dramma

Avevano sperato nel miracolo ma si sono trovati a piangere per due volte la loro bimba a Correia Pinto, in Brasile. Il 19 ottobre Kiara Crislayne de Moura dos Santos, di appena otto mesi, è stata dichiarata morta dopo i disperati tentativi di salvarla dei medici del Faustino Riscarolli Hospital Foundation.

La piccola Kiara era stata dichiarata morta ma dopo 16 ore ha iniziato a muovere la mano

In pochi istanti si è materializzato il dramma più atroce per un genitore. L’impresario delle pompe funebri, Aureo Arruda Ramos, ha recuperato in ospedale il corpo della neonata per allestire la camera ardente e organizzare il funerale. A 16 ore di distanza dalla dichiarazione di morte, nell’immediatezza delle esequie, la mano della piccola ha iniziato a muoversi mentre era nella bara. Un farmacista si è accorto che respirava ancora e ha prontamente chiamato i servizi d’urgenza.

La bimba è stata portata nuovamente in ospedale ma non ce l’ha fatta, lo strazio dei genitori

Dagli esami del personale paramedico è emerso che Kiara aveva ancora polso e un livello di saturazione dell’ossigeno dell’84%. La piccola era ancora viva ma le sue condizioni di salute erano estremamente delicate. Nel giro di poche ore si è passata dalla speranza alla nuova ferale comunicazione. La bimba è stata dichiarata morta una seconda volta. : “Eravamo già devastati. Poi è arrivata un po’ di speranza, ma poi è successo questo” – ha riferito il papà, Cristiano Santos, ai media brasiliani.