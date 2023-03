Bimba italiana cade in un asilo nido in Belgio e muore: aperta inchiesta, lo straziante addio

Alice è morta ad appena 6 mesi in un incidente che si è verificato lunedì 27 febbraio nel luogo dove i genitori pensavano si trovassero al sicuro.

La tragedia si è verificata in un asilo nido di Kessel-Lo, nei pressi di Lovanio (a est di Bruxelles), in Belgio. Il decesso è sopraggiunto la mattina di giovedì 2 marzo dopo giorni in cui i familiari si sono aggrappati alla speranza che la bambina riuscisse a sopravvivere a quella tremenda botta che aveva provocato la frattura del cranio.

Bimba italiana morta in Belgio a Kessel-Lo: le ferite non sarebbero compatibili con la caduta accidentale

La piccola è figlia di genitori italiani. La mamma infatti è originaria di Carmiano, in provincia di Lecce, mentre il papà è della provincia di Pisa. Secondo quando riferito dall’educatrice la bimba è deceduta per una caduta accidentale ma ci sono fonti belghe che riferiscono sia caduta dalle braccia della babysitter 30enne, iscritta nel registro degli indagati. In ogni caso è stata aperta un’inchiesta per presunte percosse con il medico legale che ha riferito che le ferite riscontrate dopo l’esame esterno non sono compatibili con la ricostruzione fornita dall’educatrice.

Straziante l’annuncio dei genitori che hanno annunciato la triste notizia sui social. “Alice non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia. Addio Alice”. Il sindaco del comune di Carmiano ha manifestato il proprio cordoglio nei confronti della famiglia della bambina morta in Belgio.

Aperta inchiesta per presunte percosse, i genitori: ‘Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita’

“Questa storia ci lascia tutti sconvolti. Conosco tutti i parenti della madre, il fratello, i cugini. Carmiano ha 12mila abitanti. La madre è via ormai da qualche anno” – ha riferito Giovanni Erroi. L’ultimo saluto alla bambina di 6 mesi sarà celebrato in Belgio dove la coppia viveva da anni.