Attentato Bruxelles, uccisi due svedesi: sospesa Belgio-Svezia dopo decisione dei calciatori

Stato di massima allerta sicurezza in Belgio dopo che almeno due persone di nazionalità svedese sono state assassinate a colpi di kalashnikov nel centro di Bruxelles da un assalitore armato la sera di lunedì 16 ottobre. Nella sparatoria sono rimaste ferite diverse persone Il sospetto attentatore è un richiedente asilo tunisino nato nel 1978 ed è stato identificato come Abdesalem L.

L’assalitore avrebbe gridato Allahu Akabar ed avrebbe riferito di voler vendicare la morte di un bimbo palestinese a Chicago

La testata locale Het Laatste Nieuws ha diffuso un filmato nel quale si vedrebbe l’omicida, con indosso un giubbotto arancione, in fuga dopo aver aperto il fuoco con un fucile automatico nella sala di un edificio con pareti di vetro. Ha usato un fucile automatico e secondo indiscrezione avrebbe riferito che era un esponente dell’Isis che stava vendicando la morte di un bambino palestinese di 6 anni ucciso vicino Chicago. L’uomo avrebbe urlato “Allahu Akabar”.

La loro presenza a Bruxelles potrebbe essere legata a una partita della nazionale di calcio del loro Paese contro il Belgio, in programma allo stadio Heysel, distante circa cinque chilometri dal luogo della sparatoria. Sui social network è circolato anche un secondo video nel quale un uomo, parlando in arabo, rivendica gli omicidi. Per l’attentato Belgio-Svezia, partita valida per le qualificazioni al campionato europeo di calcio 2024, è stata sospesa definitivamente alla fine del primo tempo sul risultato di 1-1.

Belgio-Svezia sospesa sull’1 a 1: i calciatori si sono rifiutati di tornare in campo per il secondo tempo

Nell’intervallo, sarebbero stati i calciatori svedesi a chiedere lo stop della partita in segno di rispetto delle due persone che indossavano la maglia della nazionale scandinava.

I giocatori si sono rifiutati di tornare in campo dopo aver saputo dell’attentato. L’attentato è avvenuto verso le 19:15 nel centro di Bruxelles nei pressi di Plein Sainctelette, tra Boulevard d’Ypress e Boulevard du Ninieme de Ligne secondo quello che ha riportato Le Soir, a circa 5 km dallo Stadio Re Baldovino (ex Heysel).

In seguito alla sospensione della partita fra Belgio e Svezia allo stadio di Bruxelles dopo la sparatoria avvenuta nel centro della capitale belga, i tifosi all’interno dello stadio hanno intonato il coro ‘Tutti insieme, tutti insieme’.