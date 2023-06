Va in vacanza a Puerto Rico e Detroit e lascia la figlia di 16 mesi sola per 10 giorni: Jailyn trovata morta

Un’agghiacciante vicenda che ricorda quella di Diana Pifferi, la bimba di 16 mesi trovata morta dopo che la madre, Alessia, l’aveva lasciata da sola in casa per 6 giorni. A Cleveland una bambina di 16 mesi, Jailyn, è stata rinvenuta il 16 giugno priva di vita. La madre è partita per una vacanza e l’ha lasciata per dieci giorni da sola.

A Cleveland un dramma che ricorda la vicenda di Diana Pifferi: arrestata la 31enne Kristel Candelario

La donna, la 31enne Kristel Candelario, è stata arrestata e accusata di omicidio. Non c’erano “segni di trauma” e l’indagine dell’ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga ha rivelato che “la bambina era stato lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni”. La donna si era recata in vacanza a Puerto Rico e Detroit.

La madre di Jailyn ha ammesso di averla lasciata sola ed incustodita. La piccola è stata ritrovata disidrata su coperte sporche e un rivestimento inferiore, saturo di urina e feci. I vicini hanno raccontato che in passato Candelario aveva chiesto loro di prendersi cura di Jailyn e che non comprendevano perché non avesse chiesto di nuovo il loro aiuto.

La piccola Jailyn rinvenuta nella sporcizia tra feci e urina, i vicini: ‘Altre volte la madre aveva chiesto aiuto’

Secondo quanto ricostruito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Cuyahoga la bambina è rimasta sola e senza cure all’interno dell’abitazione dall’8 al 16 giugno. La donna è stata trasferita nella prigione di Cuyahoga con una cauzione di 1 milione di dollari. La donna dovrà comparire in udienza preliminare è fissata per il 28 giugno alle 8:30.