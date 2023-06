Roma, bimba trovata morta in auto alla Cecchignola: la terribile scoperta della madre e le urla

Una bimba di un anno è stata trovata morta in un’auto in via dei Fucilieri, alla Cecchignola, a Roma nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno. Il drammatico ritrovamento è stato fatto dalla madre intorno alle 14 quando si è recata al nido per riprendere la piccola ma i dipendenti le hanno riferito che non era mai arrivata in struttura.

Bimba trovata alla Cecchignola, il papà carabiniere doveva accompagnarla al nido

Uscendo dal nido avrebbe visto la bambina, ormai priva di vita, nell’auto. Secondo una prima ricostruzione un carabiniere che lavora che presta servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, alla Cecchignola, avrebbe accompagnato la figlia fino all’asilo, riservato ai dipendenti della struttura. Si tratterebbe, quindi, di un caso di Forgotten Baby Syndrome quello che avrebbe portato alla morte della piccola di circa un anno.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un passante che ha infranto un finestrino, ma per la piccola non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso della bimba. I genitori della bambina sono sotto choc.

La madre ha ritrovato la piccola in auto: l’ipotesi della distrazione fatale, indagato il padre

I carabinieri che stanno operando sulla zona, che è stata posta sotto sequestro, propendono per una distrazione fatale da parte dell’adulto che era con la piccola. La procura di Roma ha indagato per abbandono di minore, come atto dovuto, il padre della bimba di un anno morta oggi in zona Cecchignola a Roma. La madre è stata sentita come persona informata sui fatti.