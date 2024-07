Bimbo mangia frutta secca sul Frecciarossa e va in choc anafilattico: il soccorso sul treno

Un bimbo di 7 anni, originario di Pescara, ha accusato uno choc anafilattico, dopo aver mangiato frutta secca alla quale era evidentemente allergico, mentre si trovava su un treno Frecciarossa diretto da

Pescara a Milano mercoledì 24 luglio.

Il bimbo di Pescara in choc anafilattico dopo aver mangiato della frutta secca, trasferito all’ospedale Salesi di Ancona

Dopo la segnalazione da parte di personale viaggiante delle Ferrovie, verso le ore 19:00 sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Ancona, i sanitari della Croce Gialla e del 118 con l’automedica, e anche agenti della Polizia di Stato. Il bimbo è stato trattato con i farmaci sul posto per circa un’ora e poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona, con un codice di media gravità, per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Pochi giorni fa un 22enne, Mario Di Donato, è deceduto per choc anafilattico a San Giovanni in Persiceto dopo aver sorseggiato una bevanda mentre in paese si svolgeva la giornata inaugurale di Funkyland, storico festival dedicato alla musica anni ’70.