Mario Di Donato stroncato a San Giovanni in Persiceto da shock anafilattico durante la festa

Incredulità e sgomento a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, per l’improvvisa scomparsa del 22enne Mario Di Donato. Il giovane è stato stroncato da uno shock anafilattico intorno alle 19:30 sabato 20 luglio durante la festa di piazza nei pressi de Il barbiere di quartiere, attività dove lavorava e dalla quale era uscito da poco. Era la giornata inaugurale di Funkyland, storico festival dedicato alla musica anni ’70.

Mario Di Donato stroncato da uno shock anafilattico dopo aver sorseggiato una bevanda a San Giovanni in Persiceto

Secondo una prima ricostruzione Di Donato aveva da poco sorseggiato una bevanda quando ha accusato il malessere in via Saati. Soffriva di asma e di allergie che hanno provocato lo shock anafilattico. In pochi istanti ha perso i sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che sono arrivati celermente ed hanno utilizzato tutti i dispositivi in dotazione per rianimarlo prima di trasportarlo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante le cure, la situazione è precipitata con i medici che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso nel pomeriggio di domenica 21 luglio.

Fiori e un biglietto davanti all’attività dove lavorava, il post degli organizzatori di Funkyland

La notizia ha sconvolto San Giovanni in Persiceto dove Mario Di Donato era conosciuto ed apprezzato. L’attività dove lavorava è rimasta chiusa per lutto. Davanti alla vetrina un mazzo di fiori e un biglietto. “Ho i pensieri attanagliati dal tuo sorriso. Avrei voluto dirti quanto ti stimavo. Ma sono sicura che adesso tu lo sai. Non sarai dimenticato. Un’amica”.

I commercianti lo ricordano come un ragazzo solare, sempre sorridente ma soprattutto “un gran lavoratore”. L’organizzazione della festa Funkyland ha pubblicato un post di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e agli amici di Mario.