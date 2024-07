Bimbo resta chiuso in auto a Caravaggio, salvato da un’App che permette di sbloccare le portiere

La mamma l’ha lasciato da solo in auto con le chiavi nel cruscotto il tempo di caricare la spesa nel portabagagli. Attimi di panico a Caravaggio, in provincia di Bergamo, la sera di mercoledì 24 luglio con un bambino che è rimasto chiuso in auto dopo aver accidentalmente attivato la chiusura dall’interno della vettura.

Attimi di paura a Caravaggio, bimbo di un anno attiva la chiusura dell’auto mentre la mamma carica la spesa

L’auto era parcheggiata in viale Papa Giovanni e, nonostante fossero le 19:00, la temperatura segnava 33 gradi. La mamma ha vissuto istanti terribili in virtù anche di quanto accaduto di recente ad altre vicende analoghe. La donna ha immediatamente allertato i vigili del fuoco.

Prima che quest’ultimi rompessero il finestrino un giovane passante ha offerto una soluzione diversa: aprire l’auto attraverso un’App via smartphone. Il ragazzo ha immediatamente contatto il padre e, dopo aver comunicato il modello dell’auto, è riuscito a sbloccare da remoto le portiere in meno di 15 minuti senza creare nessun problema al mezzo.

La donna aveva lasciato le chiavi nel cruscotto, un passante ha sbloccato le portiere da remoto con un’App

Il bimbo è stato sottoposto ad alcuni controlli dagli operatori sanitari che dopo aver accertato che non aveva alcun problema di salute l’hanno riconsegnato alla madre che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo dopo aver vissuto istanti terribili. “Raccomando di non lasciare mai soli in auto persone, in particolare bambini e anziani, e anche animali. Soprattutto al sole d’estate. Ringrazio forze dell’ordine e soccorritori che sono intervenuti prontamente” – ha riferito Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio.