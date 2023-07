Bimbo di 3 anni spara con la pistola incustodita e uccide la sorella di 1 anno a Fallbrook

Un bimbo di 3 anni ha sparato accidentalmente e ucciso la sorellina di 1 anno in California. Il ragazzino si è impossessato della pistola lasciata incustodita in un’abitazione di Fallbrook, 90 chilometri a nord di San Diego.

Fallbrook, la piccola è deceduta all’ospedale Palomar per la profonda ferita alla testa

Il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego ha riferito che l’allarme è scattato intorno alle 7:30 di lunedì 17 luglio. I vigili del fuoco hanno trasportato la bambina all’ospedale Palomar dove è stata dichiarata morta un’ora dopo. La piccola presentava una profonda ferita alla testa.

Il dipartimento afferma che gli investigatori della omicidi stanno lavorando per raccogliere maggiori informazioni su quanto accaduto lunedì 17 luglio a Fallbrook. L’ufficio del medico legale della contea di San Diego ha disposto l’autopsia per determinare la causa della morte.

La pistola era incustodita: inquirenti al lavoro per accertare responsabilità

In California le armi da fuoco tenute in casa devono per legge essere conservate in contenitori chiusi a chiave o disabilitate dai dispositivi di sicurezza. Al 12 luglio, ci sono state almeno 217 sparatorie involontarie da parte di bambini, che finora hanno provocato 76 morti e 149 feriti nel 2023.