Casal Palocco, testimone: ‘Giovane disse pagheremo e sistemeremo’, lo youtuber viaggiava 124 km/h

Spread the love

“Un testimone che era sul luogo dell’incidente ha riferito di avere sentito un ragazzo dell’età di circa 20/25 anni con i capelli castano scuro e con maglia scura il quale avvicinatosi gli aveva detto: ‘Non ti preoccupare pagheremo e sistemeremo tutto‘”.

Testimone nell’ordinanza del gip di Roma: ‘Giovane disse che avrebbero sistemato tutto pagando’

É un passaggio dell’ordinanza del gip di Roma con cui ha disposto i domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane che era alla guida del Suv, per l’accusa di omicidio stradale aggravato. Dall’atto del magistrato emerge, inoltre, che sulla Lamborghini, secondo il racconto dei testimoni che ne erano a bordo, “c’era una videocamera GoPro munita di bastone poggiato sul poggia-braccio. In auto erano state utilizzate almeno due telecamere. Di Pietro sapeva di essere ripreso all’interno dell’auto, ma non interagiva con la telecamera ed era sempre concentrato alla guida”.

Per il Gip Angela Gerardi “La condotta di Di Pietro deve ritenersi gravemente colposa e causativa del sinistro nonché delle conseguenze alle vittime a prescindere dall’eventuale accertamento di concause eventualmente ascrivibili alla conducente della Smart”. Inoltre è emerso che la supercar guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro dei TheBorderline viaggiava in via di Macchia Saponara ad oltre 120 chilometri orari. Il 21enne è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni rispetto all’incidente nel quale ha perso la vita, il 14 giugno scorso, il piccolo Manuel, di 5 anni.

‘Nella Lamborghini c’era una videocamera GoPro, in 14 secondi Di Pietro ha raggiunto la velocità di 124 km/h’

Nell’ordinanza vengono riportati i dati Gps e spiega come emerga “in buon sostanza che la Lamborghini percorreva via dei Pescatori, da cui proveniva alla velocità di circa 145 km/h e che al momento di imboccare via di Macchia Saponara alle ore 15:38, si fermava; che imboccata tale via, riprendeva velocità raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km/h immediatamente prima dell’impatto”. Alcuni dei ragazzi che viaggiavano in auto con Di Pietro avrebbero riferito di aver più volte invitato lo youtuber a rallentare.