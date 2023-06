Incidente Casal Palocco: ‘Filmavano anche dopo lo scontro’, 20enne positivo ai cannabinoidi

Matteo Di Pietro è risultato positivo ai cannabinoidi. E’ quanto emerso dai test effettuati sul ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini che si è andato a scontrare con una Smart a Casal Palocco, a Roma, nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno a Roma provocando la morte di Manuel Proietti, 5 anni. Il 20enne YouTuber è iscritto nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni.

Un amico della famiglia del piccolo Manuel: ‘Il bimbo era morto e filmano ancora, un uomo ha discusso con loro’

Secondo alcune testimonianze gli YouTuber del gruppo TheBorderline avrebbero continuato a filmare dopo il tragico scontro. “Il papà di un altro bambino li ha ripresi e ha discusso con i ragazzi”. Così Alessandro Milano, amico della famiglia Proietti e papà di un amichetto di scuola di Manuel Proietti.

“Dobbiamo tutti parlare e raccontare quello che è successo. Filmavano e il bimbo era morto” – ha aggiunto l’uomo. “Siamo distrutti, questa macchina (la Lamborghini) sfrecciava da giorni. Andavano fermati”. Queste le parole che i cittadini del quartiere ripetono arrivando sul posto dove il bambino di 5 anni, è morto ieri in un incidente.

‘Questa auto sfrecciava da giorni ma nessuno li ha fermati’, dimesse madre e sorella del bimbo deceduto

“Questa macchina sfrecciava da giorni. Mi è rimasta impressa perché era molto bella come auto, ma dentro di me, vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo uccidono”, ha raccontato una signora della zona. Un altro abitante della zona spiega che ” il proprietario della concessionaria Skylimit rent che ha affittato l’auto ai ventenni lo conoscono tutti. “É venuto dopo l’incidente ed era arrabbiato perché la macchina era rotta”.

Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli sono i 5 giovani YouTuber ‘TheBorderline‘ finiti tragicamente alla ribalta per la drammatica sfida social che ha provocato l’incidente mortale di Casal Palocco. Nel frattempo è stata dimessa dall’ospedale nel primo pomeriggio, Elena Uccello, la madre del piccolo Manuel Proietti, 5 anni, deceduto nel sinistro. In mattinata era stata dimessa la figlia di 3 anni dal Bambino Gesù.