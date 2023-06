Bimbo di 5 anni muore in uno scontro tra un Suv e un’utilitaria a Casal Palocco, grave la sorellina

Scontro tra un Suv e una Smart a Casal Palocco, a Roma. In seguito all’impatto un bambino di 5 anni è morto. Il piccolo è stato trasportato, già in gravi condizioni, in ospedale a Ostia ma è morto prima dell’arrivo.

Il Suv ha travolto l’utilitaria a bordo della quale viaggiava il bambino, sorellina e madre in ospedale

Grave anche la sorellina di tre anni. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 16:00 di mercoledì 14 giugno in via di Macchia Saponara, nel tratto compreso fra via dei Pescatori e via Archelano di Mileto. É ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio anche una bimba di 3 anni. Insieme a lei è ricoverata la madre, una 35enne.

Entrambe sono state trasportate in codice rosso dal 118. A scontrarsi, per causa ancora in fase di accertamento, una Smart ForFour, con a bordo la 35enne e 3 bimbi, e un Suv Lamborghini, pare preso a noleggio, condotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani.

Alla guida del Suv un ventenne sottoposto ai test di alcol e droga

Immediato l’intervento degli operatori del soccorso a Casal Palocco, frazione di Roma, con il piccolo che è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale al Grassi di Ostia dove è giunto cadavere. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e per accertare le cause dell’impatto. Il conducente del Suv sarà sottoposto, come di rito, ai test di alcol e droga.