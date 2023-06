Morto a 5 anni a Casal Palocco per una sfida social, il papà tenta di aggredire gli YouTuber TheBorderline

Sfide social, scherzi e challenge nel biglietto da visita del gruppo TheBorderline, 5 YouTuber che registrano numeri record sul loro canale.

Il piccolo Manuel Proietti è morto sul colpo nello scontro tra il SUV e l’utilitaria

Sicuri e spavaldi viaggiavano su auto di lusso sfidando ogni limite fino alla tragedia di mercoledì 14 giugno quando il SUV Lamborghini Urus a bordo del quale viaggiavano ha travolto una Smart a Casal Palocco, frazione di Roma, uccidendo il piccolo Manuel Proietti. Il bimbo di 5 anni è morto prima di arrivare all’ospedale Grassi di Ostia dove sono ricoverati la sorellina di 3 anni, in gravi condizioni, e la mamma.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 fra via dei Pescatori e via Archelano di Mileto. Il padre del bambino deceduto non ha trattenuto la rabbia quando è arrivato sul posto ed ha tentato di aggredire il conducente della Lamborghini presa a noleggio. L’uomo è stato fermato dai poliziotti, dai vigili e da alcune persone che erano presenti sul posto. Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari dei ragazzi a bordo del SUV per analizzare i video realizzati fino al momento dell’incidente. Indagato per omicidio stradale un 20enne.

La furia del papà contro gli YouTuber, bloccato dalle forze dell’ordine

Poche ore prima il gruppo aveva condiviso su TikTok due video in cui al volante della vettura c’erano due persone diverse. In romano raccontavano la loro performance dopo aver baciato la Lamborghini blu prima di partire. “Annamo’, me sembre di caricare un drago” – ha riferito uno di loro per poi lamentarsi, per una tragica coincidenza, di una persona al volante di una Smart che procedeva troppo lentamente. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi. Ci ispiriamo a MrBeast che in America ha costruito un impero”.

I video postati su TikTok prima dell’incidente, sarà ascoltato anche il noleggiatore

Tra i loro sponsor anche la concessionaria di di Torrenova dove hanno noleggiato la Lamborghini Urus con tanto di sconto. Il titolare della Skylimit sarà ascoltato nei prossimi giorni. “Sono distrutto. Ricordo a tutti però che la dinamica è ancora poco chiara e che insultare noi solo perché noleggiamo auto a persone che possono incorrere o causare incidenti non serve a nulla” – ha scritto dopo l’incidente. Secondo alcune testimonianze gli youtuber sono stati visti viaggiare a velocità sostenuta per due giorni per realizzare contenuti. Tra le loro sfide anche quella di stare a bordo dell’auto per 50 ore.