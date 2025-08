Matteo Materazzi malato di SLA: la moglie lancia una raccolta fondi per una terapia sperimentale

Matteo Materazzi

La diagnosi e le condizioni attuali

La partita più difficile è iniziata quasi un anno, lontano dai riflettori e con l’amore e il supporto della famiglia. Matteo Materazzi, fratello dell’ex campione del mondo Marco, ha ricevuto una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a settembre 2024.

“La sua storia, in realtà, inizia a marzo dello stesso anno, quando pensando di avere un problema alla schiena, comincia a zoppicare trascinando un po’ il piede sinistro. In poco tempo perde molto peso, e fa sempre più fatica a camminare. Iniziamo a fare mille esami, dai quali però non risulta nulla” – ha scritto la moglie. Dopo una lunga serie di controlli il drammatico verdetto. Oggi, a 49 anni, non riesce più a camminare, muove solo le mani e sta cominciando ad avere difficoltà respiratorie.

L’appello della moglie sui social: una speranza made in USA

La moglie Maura Soldati ha rivelato la malattia tramite un post su Instagram, lanciando anche una raccolta fondi su GoFundMe. “Una piccola luce all’orizzonte c’è: una terapia sperimentale americana su misura per lui, ma dai costi molto alti” – ha scritto condividendo anche una foto di Materazzi sulla sedia a rotelle al fianco dell’amato cagnolino. Il trattamento, oltre ad aiutare Matteo, potrebbe essere utile anche ad altri malati con la stessa mutazione genetica.

“Al momento non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie”. Al momento sono stati raccolti 34.598 euro con l’obiettivo da raggiungere di un milione di euro per avviare la cura della speranza per il fratello di Marco Materazzi che potrebbe aprire un varco a tanti altri che stanno affrontando la stessa battaglia contro la SLA.

Dal calcio giocato all’attività da procuratore

Matteo, che da giovane aveva intrapreso la carriera calcistica con qualche presenza in Lega Pro, ha poi lavorato come agente sportivo. La comunità calcistica si stringe ora intorno a lui e alla sua famiglia in un momento drammatico.