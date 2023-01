Jair Bolsonaro ricoverato per dolori addominali dopo l’assalto al congresso: il nipote tra gli assalitori

L’ex presidente Jair Bolsonaro è stato ricoverato lunedì 9 gennaio all’AdventHealth Celebration, nella regione di Orlando in Florida (Stati Uniti). Secondo il blog di Lauro Jardim, dal quotidiano O Globo , avrebbe avvertito forti dolori addominali.

La moglie ha confermato il ricovero in Florida dell’ex presidente del Brasile

Bolsonaro è stato spesso ricoverato per lo stesso motivo, dall’accoltellamento del 2018, durante la sua campagna elettorale a Juiz de Fora (MG). L’ultima volta era accaduto a novembre quando era stato trasportato all’Hospital das Forças Armadas, a Brasilia. A confermare l’indiscrezione dei media brasiliani anche la moglie su Instagram dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Una notizia che arriva a distanza di un giorno dal blitz al Congresso dei suoi sostenitori che hanno il Palazzo Planalto, la Corte Suprema Federale, domenica 8 gennaio.

“Le manifestazioni pacifiche, sotto forma di legge, fanno parte della democrazia. Tuttavia, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sfuggono alla regola” – la reazione di Bolsonaro su Twitter prima del ricovero.

Tra gli assalitori alla Corte Suprema Federale anche Leo Indio

Anche il nipote dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus – noto come “Leo Indio” – è stato identificato tra i manifestanti che hanno partecipato all’assalto dei palazzi del potere a Brasilia. Lo scrive la Cnn. “Indio” ha postato domenica sul suo profilo Instagram diversi video e foto che lo ritraggono in piedi tra la folla che circonda il Congresso brasiliano. In un selfie, appare con una maglietta verde e un berretto nero. Per l’assalto a Palazzo Planato sono state arrestate 1500 persone. Lula ha assicurato provvedimenti esemplari.