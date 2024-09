Scontro mortale nel trevigiano per la coppia appassionata di Harley-Davidson

Una coppia che viaggiava in motocicletta è morta a causa di un incidente avvenuto a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, all’incrocio tra via Papa Luciani e la provinciale via Roma.

Massimo Bortolato è deceduto sul colpo dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto, Manola Cucchi è morta in ospedale

Intorno alle ore 15.00 di domenica 1° settembre, l’Harley-Davidson con i due centauri si è schiantata contro una Ford Fiesta guidata da una 34enne per cause in corso da accertamento. In sella c’era Massimo Bortolato, 56 anni, di Ponte di Piave, in provincia di Treviso, assieme a Manola Cucchi, di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

A causa della violenza dell’urto, l’uomo è stato sbalzato di sella per alcuni metri, ed è deceduto all’istante, nonostante l’intervento dell’ambulanza e poi dell’elisoccorso. Manola Cucchi è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate con il passare delle ore fino alla ferale notizia del decesso comunicata la mattina di lunedì 2 settembre.

L’incrocio pericoloso di San Polo di Piave, il sindaco: ‘Adottare misure per un’ulteriore messa in sicurezza’

Massimo Bortolato era un grande appassionato di Harley-Davidson e lavorava come ambulante. Passione per le moto che condivideva con la partner che lavorava come infermiera. Cordoglio e choc tra i bikers per l’improvvisa scomparsa della coppia. “Quest’incrocio è un punto critico, da tempo stiamo dialogando con la provincia di Treviso affinché possano essere adottate misure per una ulteriore messa in sicurezza” – ha riferito Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, in relazione all’incidente mortale.