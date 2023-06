Buon onomastico Diana, oggi 10 giugno: immagini e gif di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 10 giugno Santa Diana degli Andalò. Originaria di Bologna, è stata una religiosa italiana che ha vissuto tra il 1201 (incerta la data di nascita) e il 9 gennaio 1236. Di famiglia nobile e politicamente attiva, fu folgorata dalla parole e dalle opere del Beato Reginaldo d’Orleans al punto di aiutarlo nell’acquisto della località di Vigne.

I contrasti con la famiglia dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman

La sua volontà di unirsi ai domenicani, dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman, fu fortemente contrastata dalla famiglia che arrivò a rapirla ed a procurarle accidentalmente la rottura della costola. Nonostante ciò Diana riuscì a fuggire ed a recarsi all‘Eramo di Ronzano dalle monache agostiniane.

S. Diana, dal rapimento alla fuga: il beato Giordano convinse i genitori a fondare il Monastero di S. Agnese

A questo punto il beato Giordano di Sassonia decise di mediare con la famiglia convincendola che l’unico modo per avere la figlia vicina era fondare il Monastero di S. Agnese di Bologna su un appezzamento di proprietà. Qui Diana passò il resto della sua vita divenendo superiora come Cecilia e Amata di Bologna, anch’esse venerate come Beate.

Il significato del nome: Diana, la dea romana della caccia

Il significato del nome. Diana deriva dal greco Dîos e significa ‘celeste, luminosa, divina’. Diana era la dea romana della caccia e dei boschi e alcuni fanno derivare il suo nome da Delo, l’isola greca in cui nacque. A volte era infatti chiamata Delia.

Buon onomastico Diana 10 giugno: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 10 giugno in occasione della ricorrenza di Santa Diana in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Diana.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 10 giugno per gli auguri di buon onomastico.